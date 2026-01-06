基隆關：導入科技輔助 提升雜貨櫃查驗品質

基隆關昨（六）日強調，為緩解雜貨櫃進口業者以X光專線通關衍生的成本壓力，該關同步優化多項通關措施，業者可於查驗後快速提領貨物，降低其行政作業人力及倉儲費用。未來基隆港其他X光專線營運後，也將進一步回應雜貨櫃進口業者訴求，提升整體服務效能。

基隆關指出，雜貨櫃多自中國大陸及東南亞起運，櫃內貨物繁雜，風險甚高，向為通關管控重點。該關以往對雜貨櫃採行人工清櫃查驗，較難兼顧安全及便捷，一一四年新設置的雜貨櫃X光專線，可協助關員快速檢視個別貨物，每條X光專線每日僅需二個人力，即可完成四至五只貨櫃的查驗工作，澈底解決多年來人工查驗量能不足的問題，至今配合以X光專線通關的雜貨櫃進口業者，亦皆表示運作順暢。

基隆關指出，雜貨櫃以X光儀器輔助查驗，係海關落實關務邊境安全聯繫會報決議，加強雜貨櫃查驗及效能，藉以最大程度改善通關品質，從制度面防堵不法，實為兼顧安全與效率的一項有效措施。目前雜貨櫃至X光專線辦理通關係以輔導為原則，自一一四年二月迄今僅一二一只，占總數不到五％。希望商民及業者支持雜貨櫃採X光專線通關，大家一起努力建立一個公平、合法、透明的通關環境，才能保障業者權益，維護邊境安全，促進臺灣經貿發展。

針對有外界質疑海關建置雜貨櫃X光專線圖利業者一說，基隆關特予澄清，嚴正駁斥絕非事實，並強調導入科技輔助，有助提升雜貨櫃查驗品質，兼顧國境安全與通關效率。