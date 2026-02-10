基隆關：進口廢鋼鐵應注意稅則號別及輸入規定 以免衍生補稅等爭議

基隆關提醒國內業者申報進口廢鋼鐵時，應正確歸列「稅則號別」，並注意「輸入規定」，以利貨物快速通關。（圖：基隆關製作）

▲基隆關提醒國內業者申報進口廢鋼鐵時，應正確歸列「稅則號別」，並注意「輸入規定」，以利貨物快速通關。（圖：基隆關製作）

近期國際廢鋼價格高檔震盪，略有上漲，國內鋼鐵產業鑑於需求量大，進口廢鋼熔煉再製因應市場需求。鑑此，基隆關提醒業者進口廢鋼時，應依據貨物實際狀態正確申報稅則號別，並注意相關輸入規定，以免衍生補稅、退運或行政裁罰爭議。

基隆關表示，廢鋼鐵為國內鋼鐵產業熔煉再製的重要原料，國內需求量大，為加速貨物通關流程，並落實邊境管制，業者進口廢鋼鐵時，應按相關規定申報。

廣告 廣告

基隆關指出，依據國際商品統一分類制度（HS）註解詮釋，稅則第7204節所稱「鐵屬廢料及碎屑」，是指鐵屬金屬在製造或機械加工時所產生的廢料與碎屑，以及因破損、切斷、磨損或其他原因，明顯無法依原用途使用的鐵屬金屬貨品，才可適用零關稅；若是外觀雖有鏽蝕，但仍具原有功能的「二手鋼材」，例如舊鋼管、舊H型鋼、舊鐵軌等，屬可堪用物品，則應依其貨物特性歸列第73章相關鋼鐵製品稅則，並依其所適用個別稅率課徵關稅。

基隆關進一步提到，廢鋼鐵進口除涉及關稅徵免外，也受到環境部主管的廢棄物輸入管理法規規範；部分廢鋼鐵輸入規定為「560」（應檢附環境部核發的許可文件），業者若進口適用該輸入規定貨物，必須事先向環境部申請並取得「輸入許可文件」或填報相關免證代碼，才能辦理通關，若業者未經許可逕行輸入，除面臨強制退運外，另恐將涉及違反廢棄物清理法，海關將依法移請主管機關裁處，所以業者申報進口時應特別審慎。

基隆關呼籲進口廠商，報關前應先確認貨物實質狀態，貨物不具原用途使用，只能做為再製原料者，才能申報為廢鋼鐵；若仍具原產品功能者，則應按原產品申報。

基隆關表示，業者若對進口貨物是否屬於管制輸入的廢棄物有認定疑義，可主動向主管機關環境部洽詢，若對貨物稅則歸列有疑義，則可在貨物進口前，依規定向海關申請稅則預審，以確保進口權益，並加速貨物通關。