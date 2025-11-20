即時中心／林韋慈報導

10月底，一名男子騎車行經基隆市中山隧道時，突然看到隧道內有黑影站立，嚇出一身冷汗，隔天還前往廟裡拜拜，仍因受到驚嚇精神不濟，摔車受傷。案經基隆地方法院17日裁定，確認當時有2男1女「正在隧道內拍片」，此種嚇人行為已觸犯社維法，判三人各處新台幣5000元罰款。





受驚嚇的男子事後將影片PO上「靈異公社」，引發網友熱議「見鬼了」。基隆警方介入調查，找出涉案三人，依違反社會秩序維護法送辦。嫌犯到案後表示，僅是拍攝萬聖節靈異短片，並非故意在隧道嚇人，但對違法行為坦承不諱。

法官考量三人智識程度及家庭經濟狀況，依社會秩序維護法裁定各處罰鍰，如不服裁定可提出抗告。裁定書指出，所謂靈異短片係指與鬼故事相關的影片，但身著黑衣、黑褲站立於隧道路側，恐嚇往來用路人，並可能影響交通安全。三人辯稱不知於隧道內拍攝會嚇到用路人，但法官認為此說法缺乏依據。



受害男子受訪表示，當天雖知是人為因素，但每次經過隧道仍心有餘悸。事發隔天，還因受驚嚇精神不濟而摔車受傷。他也建議，若未來有萬聖節拍片需求，應事先設置警示或安排人員交管，以避免意外。男子表示，自己年輕僅輕傷，但若是老人或有心臟疾病者，後果可能更嚴重。

據了解，江姓男子、岩姓女子（兩人皆23歲），當時由江開車、岩扮鬼，由另一名26歲的李姓男子負責拍攝，三人分工合作「扮鬼拍片」，不料卻嚇到無辜的賴姓騎士，雖非故意，但最終得為自己的行為，付出代價。













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／基隆隧道拍靈異片 2男1女分工「扮鬼嚇人」下場出爐

