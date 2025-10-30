基隆隧道驚現「人形鬼影」嚇壞民眾！3人拍萬聖節影片 下場慘了
[Newtalk新聞] 萬聖節前夕基隆隧道出現「鬼影」事件，1名網友行經基隆市中山隧道，赫然發現疑似「阿飄」的女子站在車道，將照片PO上網後引起熱議，警方調查後揭曉真相，3位民眾為拍攝素材到場取景，恐將面臨3項罰則、最高可能需繳3萬1600元的罰鍰。
居住在基隆的賴姓網友晚間開車經過中山隧道，驚見1名長髮女子著全身黑，且背對車道，當下已被嚇一跳，回程時特意留意隧道周邊，發現女子改為面對車道，立刻拍下照片，PO上網時坦言當天晚上也睡不好，後來在自家下坡路段更不小心摔傷。
賴姓網友的貼文引發網友熱議，許多人直言「有夠恐怖」，也有網友笑回「是不是參加萬聖節活動被丟包在路上」。事後警方調閱後監視器發現，當時現場有3人到場取景，其中江姓駕駛臨停隧道內，26歲李姓男子協助23歲岩姓女子拍照。
警方指出，3人事後陸續到案說明，拍攝影片只是好玩，雖無刻意嚇人動機，但仍涉及多項違規，包括臨時停車可處新台幣300至600元罰鍰、2名行人違規各處500元罰鍰，若認定有「妨害安寧秩序、驚嚇他人有危害安全之虞」，可依《社會秩序維護法》第63條裁罰3萬元以下罰鍰。
更多Newtalk新聞報導
防堵非洲豬瘟 財政部：海空運快遞貨物全數經X光檢查
豬肉價崩盤趁機囤貨賺一筆？陳駿季：冷凍業者切勿趁機哄抬肉價！
其他人也在看
瞎員工尿在牛排上超過20次！警更挖出「地獄級影片」：根本不是人
車諾比（Chornobyl）嚴重核事故已經過了39年，事發地至今仍是管制區，不過還是有許多動物「偷跑」進去，繁衍後代。不過最近動保組織車諾比犬（Dogs of Chernobyl）分享一段影片引發熱議，因為管制區內的狗狗竟然呈現亮藍色毛皮，有飼養員懷疑，背後可能有著不尋常的「化學故事」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
體內疑驗出G水！北市豪宅9億CEO與美甲師交纏陳屍 「約會強暴丸」竟非列管毒品
台北信義區豪宅爆出雙屍命案，引發社會關注。37歲的9億CEO陳姓富商與25歲曾姓女子交纏陳屍於客廳，警方在現場查扣證物初驗有4種毒品反應，除了K他命也測出二級毒品「液態搖頭丸」GHB的先驅物GBL反應，目前已送相關機關鑑定。據了解，GBL被當成「約會強暴丸」用於性侵犯罪。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
假街訪「讓我勃起拿5萬」！色男佯SWAG主持搭訕 誘女入廁所性侵全拍下
（社會中心／綜合報導）自稱是成人平台SWAG街訪主持人的郭男，假藉「拍片通關遊戲」名義，在台北市街頭搭訕年輕女 […]引新聞 ・ 1 天前
彰化伸港小姊妹遭撞重傷不治 翁無照駕駛判刑1年2月
74歲蕭姓男子去年於彰化縣伸港鄉無照駕駛撞擊陳姓三姊弟，其中10歲及9歲姊妹重傷不治，彰院認蕭姓男子犯罪所生危害非輕，無照、超速，未讓行人優先通行，依犯過失致死罪處1年2月刑期；可上訴。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前
于朦朧翻版? 西藏冒險王死亡疑雲再起 驚悚對比圖曝光 網喊 : 真屍恐「在這」....
[Newtalk新聞] 近日，X 帳號 @xinwendiaocha 發布爆料，指稱已故的「西藏冒險王」王相軍死亡案出現新的疑點，引起網友熱議。 爆料指出，冒險王的父親對警方確認的屍體表示質疑，稱屍體與兒子存在明顯差異，包括身高高出約 10 厘米、缺少鬍子與腿毛、腳趾長短不一致等特徵。據稱，首次進行的 DNA 比對結果並未匹配，第二次比對才被官方認定為冒險王的 DNA。此部分資訊尚未獨立證實。 更驚悚的是，爆料中附上對比圖，暗示屍體與冒險王生前外貌，並提出疑問：「如果這個屍體不是冒險王的，那他真正的屍體在哪裡？」文章稱，有網友稱冒險王的屍體「可能正在798藝術館展覽」，此說法同樣未經證實。 更驚悚的是，爆料中附上對比圖，暗示屍體與冒險王生前外貌。 圖:翻攝自@xinwendiaocha 此外，有網友指出，在冒險王進行直播期間，曾有帳號名為「夏水夢澤111111」的用戶發布威脅言論，包括「煞老王」、「明天地獄見」及「老王你想結束生命嗎」等文字。該帳號據稱與另一名網友「小左」相關，但此說法仍屬未證實。 該帳號據稱與另一名網友「小左」相關，但此說法仍屬未證實。 圖:翻攝自@xinwendia新頭殼 ・ 23 小時前
救災吃掉近億元便當？花縣府澄清：實際花費4092萬
花蓮縣府救災便當吃了近億元？！縣議會明將召開定期大會，縣府在光復洪災救災過程引起議員高度關注，縣議員胡仁順今發文披露，卻發現縣府緊急採購便當，28天共「吃」了9166萬元便當費用，讓人詫異，不過縣府查明後也趕緊澄清，議員誤解了，便當費採購金額為「開口契約」，並非實際花費，實際執行金額為4092萬餘元，絕無所謂「便當花費近億元」情事。中時新聞網 ・ 16 小時前
羅浮宮驚天竊案再逮5嫌 31億珍寶仍下落不明
羅浮宮驚天竊案引發全球關注，竊賊們闖入館內偷走8件珠寶，價值高達8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元）。繼先前2名嫌犯落網，法國警方再逮捕5名嫌犯，其中一人為主要嫌疑犯，整起案件至今已逮7人，但台視新聞網 ・ 19 小時前
基隆中山隧道驚見「長髮女鬼」 警方調監視器曝真相：為萬聖節拍片
一名騎士26日晚間行經基隆中山隧道時，驚見一名「長髮黑衣女鬼」，嚇得他事後跑去媽祖廟拜拜。對此，警方調閱監視器發現，是3位民眾在拍攝「萬聖節」影片，不過因將車輛違停在隧道內，遭警方已依法舉發，且若有「...華視 ・ 1 天前
日月潭飯店「一晚破4.7萬」！網驚呆：這價格有含來回機票？眾人戰翻
台灣人喜歡出國玩，即便是短期旅遊許多人的首選經常是日本、韓國，而非國旅，近年來國旅面臨衰退問題，其中引發熱議的就是「國旅住宿價格高昂」經常讓人望之卻步，近來就有民眾發現日月潭一家飯店，週六一晚價格竟要價超過4萬7千元，引發網友正反兩面討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
APEC峰會南韓登場 林信義進場大會轉播畫面秀「Taiwan」及中華民國國旗
2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會10月31日、11月1日登場，今天上午由南韓總統李在明迎接各國領袖代表，合影後進場。台灣領袖代表林信義今天身著深藍色西裝出席，APEC大會官方轉播畫面秀出Taiwan與中華民國國旗，並以「晶片領域競爭者」描述。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
大陸沒做太多讓步！紐時看川習會：川普贏了面子、輸了裡子
紐約時報解讀，本次川習會，中國大陸靠著兩招：停止購買黃豆、管控稀土出口，沒做太多讓步，就讓美國調降關稅、並延後出口管制。...聯合新聞網 ・ 5 小時前
川習會後學者示警「未提台灣 並非高枕無憂」
川習會未觸及台灣議題，淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中表示，雙方完全未提台灣較為罕見，可能是雙方幕僚事前溝通過，或...聯合新聞網 ・ 5 小時前
私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑
原PO在貼文中以「私立大學畢業，在公司被嘲諷」為題表示，她雖然僅擁有私立大學學士學歷，但自認工作表現穩定、積極進取，並未拖累團隊。然而進入新公司後，卻屢次在聚餐與同事互動中，聽見對方以嘲諷語氣談論學歷落差。她提到，同事間對話中常出現諸如「只有成大畢業難怪能...CTWANT ・ 1 天前
M1A2T戰車成軍 賴清德：只有實力才可以帶來真和平
台灣對美採購108輛被稱為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，總統賴清德今天（31日）主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。賴清德說，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，因為只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
台中豬瘟養豬場特約獸醫紀又銘：2重要線索可查病毒破口
台中市洽興養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場特約獸醫師紀又銘被檢方約談，還被依違反跨區簽約受到行政法處分裁罰，他臉書最新一篇貼文指出，養豬場廚餘來源來自梧棲清潔隊，台中港、梧棲漁港漁工或移工，可能丟出疫區的食物，讓清潔隊載走，這是一個追查線索。紀又銘此次並未介入養豬場診斷過程，卻受到波及，他在臉書屢屢發文自由時報 ・ 4 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 16 小時前
台灣「護理女神」出國拍攝驚傳身亡 好友雪碧淚崩發文：來生再當朋友
擁有火辣身材的知名網紅謝侑芯，由於曾經擔任過護理師，被封為「護理系女神」，IG粉絲更是突破53萬人。未料近日年僅31歲的她竟傳出噩耗，出國工作時不幸猝逝，好友雪碧（本名方祺媛）也在社群上證實，淚崩喊話「來生再當朋友」。中時新聞網 ・ 9 小時前
堵防疫破口！旅客、郵包入境 一律Ｘ光檢查
台中爆發非洲豬瘟，來自境外電商的小包裹，遭疑為潛在破口。立委林淑芬昨質詢指出，自食藥署開放自用小包裹可申請免查驗以來，有民眾去年申請多達3002次，一年有295天提出申報，地方政府稽查力道也不足，形同食安破口，痛批食藥署開了門卻兩手一攤，讓查緝、食安防線成了笑話。聯合新聞網 ・ 5 小時前
基因變異？車諾比核災禁區驚見「藍色狗狗」 專家推測真正原因
烏克蘭車諾比（Chernobyl）當地的動保組織「車諾比之犬」（Dogs of Chernobyl）近日在社群發布影片，揭露當地出現好幾隻全身或部分毛髮竟出現「藍色光澤」的狗狗，詭異畫面掀起討論，質疑是否為40年前的核災輻射影響至今。專家初步研判，這些犬隻應是接觸到化學物質所致，與輻射污染無關。太報 ・ 18 小時前
MLB》激勵士氣！Roberts與金慧成跑壘對決 繞過二壘後竟頭朝下摔倒
洛杉磯道奇今天到多倫多練習備戰世界大賽第6戰。總教練Dave Roberts與金慧成上演「跑壘對決」，繞過二壘後竟頭朝下摔倒。TSNA ・ 3 小時前