基隆隧道驚現「人形鬼影」嚇壞民眾！3人拍萬聖節影片 下場慘了

民眾行經基隆中山隧道驚見「鬼影」，PO網引起熱議。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 萬聖節前夕基隆隧道出現「鬼影」事件，1名網友行經基隆市中山隧道，赫然發現疑似「阿飄」的女子站在車道，將照片PO上網後引起熱議，警方調查後揭曉真相，3位民眾為拍攝素材到場取景，恐將面臨3項罰則、最高可能需繳3萬1600元的罰鍰。

居住在基隆的賴姓網友晚間開車經過中山隧道，驚見1名長髮女子著全身黑，且背對車道，當下已被嚇一跳，回程時特意留意隧道周邊，發現女子改為面對車道，立刻拍下照片，PO上網時坦言當天晚上也睡不好，後來在自家下坡路段更不小心摔傷。

賴姓網友的貼文引發網友熱議，許多人直言「有夠恐怖」，也有網友笑回「是不是參加萬聖節活動被丟包在路上」。事後警方調閱後監視器發現，當時現場有3人到場取景，其中江姓駕駛臨停隧道內，26歲李姓男子協助23歲岩姓女子拍照。

警方指出，3人事後陸續到案說明，拍攝影片只是好玩，雖無刻意嚇人動機，但仍涉及多項違規，包括臨時停車可處新台幣300至600元罰鍰、2名行人違規各處500元罰鍰，若認定有「妨害安寧秩序、驚嚇他人有危害安全之虞」，可依《社會秩序維護法》第63條裁罰3萬元以下罰鍰。

