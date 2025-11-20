基隆隧道驚見黑衣女鬼！真相曝光竟是3人拍靈異片 被罰5000

騎士夜遇「黑衣女鬼」嚇到奔廟求平安，真相曝光竟是3人拍靈異片惹禍。（圖／翻攝靈異2公社）

基隆中山隧道日前驚傳「女鬼現身」10月26日晚間7點，多名用路人騎車行經隧道時，遠遠看見1名黑衣長髮女子站在隧道內一動不動，宛如恐怖電影畫面，讓1名機車騎士當場嚇到皮皮挫，還衝去附近媽祖廟拜拜求平安。照片在網路曝光後迅速瘋傳，許多網友直呼「太毛了」、「深夜騎過真的會尿出來」。

警方深入調查後發現，這起「女鬼驚魂」並不是真的靈異現象，而是3名年輕人半夜跑進隧道拍攝靈異短片的惡作劇行為。基隆地方法院審理後認為，他們此舉恐造成用路人驚慌並危及交通安全，因此依《社會秩序維護法》裁罰3人各5000元。其中2人更是三立電視台攝影記者，消息曝光後引發各界熱議。

判決書指出，當晚江姓男子開著租來的小客車，載著李姓男子與岩姓女子前往中山隧道拍攝靈異影片。下車後，身穿黑衣黑褲的岩女站在隧道內側，長髮垂落，加上昏暗的燈光，遠看就像恐怖片中的「靈異角色」。李男則負責攝影，江男協助安排拍攝位置。三人未設任何警示，直接在隧道內取景，導致路過騎士和駕駛人受驚，險象環生。

事件被民眾拍下並上傳網路，隨即引起熱烈討論，警方也因此主動介入。調閱監視器後，迅速鎖定3人身分，並通知到案說明，面對警方詢問，3人均承認是在拍靈異主題的短片，只是想製造效果、並無惡意，也未料到會造成他人恐慌。

法官審理後指出，隧道本就光線不足、空間狹窄，任何突發狀況都可能引發交通事故，三人選在此處拍攝已明顯具備危險性，且裝扮方式確實容易造成他人誤會與驚嚇，不採信「不知道行為會危險」的說法。考量三人學歷均高、從事影視與新聞相關工作，應更懂得公共安全的重要性，最終依《社維法》第63條裁處3人各5000元罰鍰。

