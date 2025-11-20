基隆隧道「見鬼啦」案判決出爐！3人各罰5千 長髮女鬼身分曝光

基隆中山隧道見鬼案，當事「長髮女鬼」遭罰5千元。（翻攝自臉書社團靈異2公社）

上月基隆中山隧道出現全身黑「長髮女鬼」，嚇壞路過民眾，引發網友討論，結果是有人搞怪拍靈異短片。全案經基隆地院簡易判決出爐，「女鬼」岩女等3人各判罰5,000元，為「搞鬼」行徑付出代價。

隧道驚見長髮女鬼 他嚇破膽去收驚

回顧案情，10月26日晚間6時許，賴姓民眾當時騎車經過基隆中山隧道，突有1隻「長髮女鬼」身穿黑衣黑褲，站在隧道內一動也不動，讓人險些嚇破膽，賴男因此隔天還跑去拜拜收驚。

不知道會嚇到人？ 法官不採信

後續「女鬼」岩女、與江男、李男央移送偵辦後，坦承是為拍萬聖節靈異短片，儘管他們聲稱不知這樣做會嚇到人、危害安全，但法官認定，靈異短片，即指與鬼故事有關之影片，相關辯解顯屬無稽。

最後法官認，3人均違反《社會秩序維護法》第63條第1項第6款規定，共同以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞，其中岩女、江男擔任記者，李男從事電影業，考量3人學歷、經濟狀況等，各處罰鍰新台幣5,000元罰鍰。

