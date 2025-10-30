基隆隧道「變鬼變怪」！目擊騎士2天睡不好還摔傷：心裡會有陰影

賴姓男子在基隆中山隧道看到長髮女子後連日心神不寧摔車，手肘和膝蓋受傷。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕真是「人嚇人嚇死人」！基隆市賴姓騎士10月26日晚間7時許騎車經過中山隧道，看到疑似「長髮女鬼」畫面，嚇到心神不寧摔傷。警方追查，發現當時原來是有人在拍片，引起誤會；賴男得知後說不追究，不過市議員施偉政表示，歡迎民眾來基隆拍電影或MV，但一定要有警示，才不會讓其他人嚇到。

賴男26日晚上經過隧道時看到一個「背對著車道」的身影，被嚇了一跳，心裡閃過的第一個念頭是：「我是不是看到不該看的？又或者，那是有人在扮裝？」他一度認為遇到鬼，過幾10分鐘再度經過隧道，看到那個身影「正面」對著車道而立，心裡毛毛的，還到慶安宮拜拜。

他這2天都睡不好，心神不寧摔車，手肘和膝蓋受傷，外面傳得沸沸揚揚，結果經警方追查，發現當時是有3人在隧道內拍萬聖節應景影片。

賴姓騎士說，任何人看到那一幕心裡都會有陰影，這2天睡不好，精神不濟因此摔車受傷，他不會追究，但希望以後拍片要做警示，不然民眾看了莫名其妙人影，會造成恐慌 ，以後不再發生類似事件。

市議員施偉政說，基隆有獨特魅力，歡迎民眾來基隆拍電影或拍片，拍片應該要申請或者在周邊有標示，讓民眾知道是拍片，不是存心嚇人。

民眾說，三更半夜的，人嚇人嚇死人，拍片應該要考慮周到些。

基隆市政府副發言人林廷翰表示，市府訂有《基隆市政府協助取景拍攝作業須知》，供影視業者依循，協拍內容包括協調場館及臨時用路申請等事宜，希望民眾或相關單位遵守規定。

基隆市賴姓騎士26日晚間騎車經過隧道看到在拍片的黑衣長髮女子，驚嚇不已，連日心神不寧，還摔車受傷。(記者盧賢秀攝)

基隆中山隧道晚上行人的人較少。(記者盧賢秀攝)

