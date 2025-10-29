基隆雙層觀巴 11月試營運
基隆市政府盼把國內外郵輪旅客留在基隆消費推出雙層觀光巴士，市長謝國樑29日說，雙層觀光巴士在車輛中心檢驗遲未通過，以致未如期在9月上路，近日可望通過檢測，預計11月試營運。
市府6月底宣布要採購雙層觀光巴士，規畫東、西兩條路線，巴士外觀以紅色為主調，象徵基隆熱情與活力，車輛全長12.2公尺、高4.3公尺，設有26席乘客座位及1席無障礙座位，車上配有隨車導覽人員與多語音導覽系統，讓國內外旅客深入認識基隆歷史與風貌。
不過，民進黨議員曾怡芳昨在定期會質詢指出，原訂9月上路的雙層觀光巴士迄今毫無進度，確切營運路線、票價與行駛時程仍在規畫，她要求市府必須說明清楚發生什麼狀況。
謝國樑指出，6月底公布採購雙層觀光巴士後，市府就將車輛送交車輛中心檢測，原本預期可以迅速過關，但一直遲未獲得車輛中心檢驗通過，直到立委林沛祥介入與交通部協調才露出曙光。
他說，雙層觀光巴士上路時程在車輛中心卡關了3個月左右，近日車輛可望通過檢驗，預計11月試營運。
謝國樑強調，試營運期間市府將會邀請議會各黨團議員、地方代表、里長、各觀光協會等單位參與，蒐集各方對於營運、服務等相關意見，作為未來正式營運時參考，以提供民眾最佳服務品質。
基隆市政府表示，雙層觀光巴士正式營運前，依相關規定委託車輛研究測試中心完成型式安全規格審驗及車體結構強度、重心穩定性、煞車與轉向系統、緊急疏散動線、防火及電氣安全等多項嚴格檢測，確保車輛在各類天候與道路條件下均能維持最佳行駛穩定性與乘客安全。
