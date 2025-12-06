基隆雨天視線差5天4起行人遭撞事故 駕駛挨罰18000元、吊照

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市林姓女子昨天傍晚駕車行經基隆市新西街、西定高架橋路口，未禮讓正在穿越斑馬線上的行人，甚至把行人撞跌倒受傷。警方統計12月1日至昨天，共發生4起汽、機車未禮讓行人，撞傷正在走斑馬線行人的交通事故；警方依法對林女等4名駕駛，依違反道路交通管理處罰條例開罰1萬8000元罰鍰，吊扣駕駛執照1至2年。

時序進入冬季，基隆地區受到東北季風影響，除日照時間減少外，降雨機率也大幅增加，用路人易因天色昏暗、路面濕滑與視線不佳而發生交通事故。基隆市警察局統計，今年12月1至5日期間已發生4件汽、機車撞傷行人事故，均為車輛駕駛人駛近行人穿越道時，未暫停讓行人先行所致。

廣告 廣告

警方除依道路交通管理處罰條例對肇事的駕駛處以1萬8000元罰鍰，吊扣駕駛執照1年至2年外，肇事駕駛還需負擔刑事過失傷害罪及民事賠償責任。

基隆市警局交通警察隊副隊長李文雄表示，雨天能見度降低，提醒駕駛人在雨天行車需特別提高警覺，尤其是清晨及夜間視線不佳時，行經路口、行人穿越道及學校、醫院周邊等行人密集區域，主動減速並觀察周遭路況，避免急煞與突然變換車道；至於，行人除應注意車流、緊靠路邊行走，穿越道路應避免滑手機，注意左右來車。

李文雄建議，行人夜間穿越斑馬線時，提高自身辨識度並善用反光物或亮色雨具，讓駕駛人能及早看見；警方將持續執行「行人友善」及「行人有序」專案，加強取締車輛不停讓行人及行人違規穿越道路行為，打造基隆成為「最友善、最安全」的國際城市。

【看原文連結】

更多自由時報報導

公園溜滑梯驚見「情侶」野戰！家長傻眼：怎麼會是阿公和阿婆？

宜蘭24歲警交管勤務遭撞！幸無「臟器外露」 醫院集結6科急動手術

前後相差6分鐘！宜蘭24歲警遭撞後蕭美琴車隊通過

根本無法閃！宜蘭24歲男警遭廂型車夾殺 後方行車紀錄器曝光

