基隆電動公車首批30輛明年底上路 全數汰換估4－5年

基隆市公車普遍有車齡老舊、妥善率低的問題，相關議題往往成為基隆市政壇的重要議題，議員質疑市府允諾將採購電動公車取代現有的老舊公車，但迄今為止沒有任何消息。基隆市長謝國樑表示，因為場站相關建設等影響，首批30部電動公車將於明年底前上路，但想全數更換，還要等4、5年。

基隆市議會進行定期會，民進黨籍議員許睿慈指出，近日基隆市公車陸續發生多起行駛時車門未關、半路拋錨等狀況，她認為，公車的安全最為重要，質疑市府允諾的電動公車究竟何時上路。

謝國樑表示，基隆市公車的車齡都已經很高，市府爭取中央補助電動公車的計畫，原本打算在2個會計年度中，陸續將現有的市公車更換為全新電動公車，但因為《財劃法》導致基隆市財源拮据，再加上電動公車場站的基礎建設，都需要更多經費與時間，因此，原先在2027年度完成電動公車更換的規畫，時程將會延長到4至5年左右。

至於首批電動公車上路時間，謝國樑承諾，將於年底前，有30部電動公車正式上路營運。但因為電動公車完全更換的時程延長，去年市府才購買中古公車因應。但在電動公車完成更換前，市公車該如何因應，也希望與議會討論。

公車處長鍾惠存表示，因為營建業缺工造成成本上升，以及公車場站布建充電椿的基礎建設的困難，市府初期低估了相關的成本，部分在山坡地上的場站還要建充電椿還需完成水保審查等，造成電動公車更換期程勢必延長。公車處將在明年底前，針對基隆市內不須做水土保持審查的3個場點，推動30部電動公車的更換。

