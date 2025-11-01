基隆電動機車補助申請 年底截止

基隆市政府自2023年推出「公益青年就業電動機車補助案」，截至10月底已有超過2萬人申請，不過市府以受到《財劃法》修法及中央更改補助科目等因素影響，補助案明年起暫停。環保局長馬仲豪也證實，今年底將截止現行補助方案申請。

基隆市議會定期會日前市政總檢討，市長謝國樑表示，市府受《財劃法》修法及中央政府更改補助科目等因素，歲入減少了17億元，對諸多市政都有不利影響。當時民進黨議員吳驊珈追問有哪些市政受到影響，青年電動機車補助案是否會進一步放寬資格？不過市府決定補助喊停。

國民黨議員韓世昱表示，青年電動機車補助案對許多年輕人及市民來說，都有莫大的幫助，也符合中央政府「淨零碳排」的政策，卻因為中央貿然變更補助科目的影響，讓這項德政無法繼續下去，實在非常可惜。

無黨籍議員陳冠羽認為，政策的中止完全暴露謝國樑市府施政的短視與欠缺長遠藍圖，「喊得大聲、收得倉促」恐將成為這項政策的最後評價。他表示，基隆近2年共獲得17.3億元超徵稅收，但電動機車補助經費就高達13.64億元，占了近8成支出；真正的永續城市不能只靠一次性的「高額搶快補助」，青年需要的是有長期承諾與持續規畫的政府與政策。

馬仲豪表示，青年電動機車補助案已有超過2萬人申請，各廠牌電動機車都已經納入補助範疇；市府因為財政拮据，明年度的總預算中未再編列電動機車補助，補助申請將到今年底截止，明年度的新申請案暫緩，先前申請含有電池月租補助的民眾不會受到影響。