「基隆青春 La-Ji-O」冬季音樂會 12/6跨世代嗨到明年2/1

「基隆青春 La-Ji-O」冬季音樂會12月6日到2026年2月1日一連8場音樂會，讓不同世代的民眾都能找到屬於自己的音樂會。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市副市長邱佩琳今天(5日)主持「基隆青春 La-Ji-O」冬季音樂會記者會時指出，希望藉由懷舊與新潮的交織，讓不同年齡層的基隆民眾，都能在熟悉旋律與新聲中找到共鳴；明天(6日)起一直延續到明年2月1日，串連8場跨世代音樂演出，懷舊金曲結合新生代音樂，有施孝榮、南方二重唱、陳孟賢、杜忻恬、李子森等實力派唱將演出。活動資訊與索購票方式，可上自由時報基隆市文化觀光局官網查詢。

邱佩琳說，「La-Ji-O」象徵跨越世代的共同記憶，系列活動以90年代台灣流行音樂黃金時代為主軸，融入現代樂團的活力，打造屬於城市獨特的情感縮影，基隆近年積極推動多元音樂活動，從「愛嶼搖滾」到年終演唱會，皆深受民眾喜愛，讓冬季成為基隆最具溫度的城市舞台。

文化觀光局長江亭玫說，6日在必應創造展演空間率先推出「今昔交織頻道」，邀請「Traveller 旅人」、「固定客 GOODICK」、「P!SCO」、「宋德鶴」等樂團演出，免費索票。

明年1月17日起，基隆表演藝術中心接續推出「懷舊國語金曲」與「復刻台語經典」兩場售票音樂會，由施孝榮、南方二重唱、陳孟賢、杜忻恬、李子森等實力派唱將演出，設籍基隆的市民可享7折優惠，門票今晚8點起在年代售票系統開賣。

