基隆首任家教中心專任主任上任 設服務專線412-8185

基隆市首任家庭教育中心專任主任上任，以學生為核心，單一窗口專線 四一二-八一八五(幫一幫我)，盼接住脆弱家庭及支持家庭服務。（巿府提供）

記者鄭鈞云／基隆報導

為全面提升家庭教育服務品質，基隆市政府於一一五年度正式將「基隆市家庭教育中心」編制由原先的兼任制優化為專任主任職務。家庭教育中心除深度推展全方位的家庭教育任務，本年度特別針對「疑似脆弱家庭」規劃投入專業團隊家訪陪伴計畫，以學生為核心，從源頭降低家庭功能失調的可能性。

家庭教育中心係依《家庭教育法》設立之機關，推動親職、子職、婚姻等業務。基隆市家庭教育中心自民國七十六年設立迄今，特於一一五年首度將中心主任調整為專任職務，並設置單一窗口專線四一二-八一八五(幫一幫我)，由中心團隊及六十位專業志工提供服務。

廣告 廣告

基隆市政府教育處強調，家庭是孩子成長最重要的環境。一一五年度特別針對「疑似脆弱家庭」規劃支持方案，預防經濟陷困、家庭支持系統變化需要接受協助、家庭關係衝突或疏離、個人生活適應困難、兒少發展處境不利或家庭成員有不利處境需要協助等六大類疑似脆弱家庭投入專業團隊家訪陪伴計畫，以學生為核心，透過早期介入，提供親職教育、溝通技巧及情緒支持，協助潛在風險家庭建立韌性，從源頭降低家庭功能失調的可能性。

家教中心黃思涵主任表示，未來家教中心將持續與學校及相關局處建立緊密的橫向聯繫機制，確保服務觸達最需要的角落，讓社會安全網更加綿密、防護無死角。