基隆首創少年輔導聯合辦公室 加速解決偏差少年問題

基隆市政府今天上午10點半在基隆市警察局少年隊舉辦少年輔導委員會、教育處、社會處、兒少處與警察局聯合辦公室揭牌典禮。基隆市政府警察局長林信雄(前排右4)、基隆市政府副市長邱佩琳(前排右5)共同主持。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市政府今(8日)上午成立全台第一個結合少年輔導委員會、教育處、社會處、兒少處與警察局的聯合辦公室。基隆市警察局長林信雄表示，希望都能未來透過跨單位合署辦公，快速解決、與資源整合，提供偏差少年更好的協助，並及時導正少年的偏差行為，盼減少未來犯罪問題。

基隆市政府今天上午10點半在基隆市警察局少年隊舉辦少年輔導委員會、教育處、社會處、兒少處與警察局聯合辦公室揭牌典禮。典禮由基隆市政府警察局長林信雄、副市長邱佩琳共同主持。

林信雄表示，基隆市政府少年輔導委員會結合教育處、社會處、兒少處及警察局成立全國第一個聯合辦公室，合署辦公實屬難得，要解決少年問題相當不容易，因為少年不是單一的偏差行為，往往跟他所受的教育，與成長環境息息相關，警方除要防治他的偏差，與輔導、導正外，更要解決背後相關成因。

林信雄強調，要解決少年偏差行為背後成因，需要市府相關局處一起來協助解決，不論個人問題、家庭成長環境或教學問題，都能透過合署辦公，快速解決、資源整合，提供更好協助，及時導正少年的偏差行為，減少未來犯罪問題。

基隆市副市長邱佩琳則指出，基隆市出生率是全台最後一名，基隆市政府如何讓青少年在更好的環境下長大，是市府一直在努力的方向，如果青少年不好，全台灣不會好，只有幫他們成長，台灣才會越來越好，希望今天的揭幕，也讓全台灣各縣市都能來學習，成為全台灣的樣本。

此外，林信雄表示，他引進民間教會資源，協調教會的學生擔任輔導少年的小天使，不僅輔導有課輔需求的少年課業，還讓這些小天使可以跟少輔會一起去關心這些少年，陪他們一起成長，因為少年問題不是處理單一問題，而是與他們成長環境背景有關，導致他們失去關愛與照顧而走偏了；他希望能一起解決這些偏差少年背後問題後，予以導正，讓他們成為社會有志有用的青年。

基隆市政府警察局長林信雄(右3)向基隆市政府副市長邱佩琳(左2)說明基隆市政府少年輔導委員會單位聯合辦公室未來工作重點與方向。(記者林嘉東攝)

基隆市政府今天上午10點半在基隆市警察局少年隊舉辦少年輔導委員會、教育處、社會處、兒少處與警察局聯合辦公室揭牌典禮。基隆市政府警察局長林信雄(右4)、基隆市政府副市長邱佩琳(右5)揭牌後合影。(記者林嘉東攝)

