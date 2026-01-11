基隆首度補助電影 海大小艇碼頭搭偽印度場景

（中央社記者王朝鈺基隆11日電）基隆市府首度補助的電影「叫我驅魔男神」，今天在基隆秀泰影城舉辦特映會。導演陳玫君說，原本打算赴印度取景，因疫情改在台灣拍攝，更排除萬難在海洋大學小艇碼頭搭建「偽印度」場景。

基隆市政府綜合發展處長陳瑋指出，市府對影視團體向來非常友善，除協助拍攝外，也希望帶給劇組實質幫助。去年首次啟動影視補助計畫，「叫我驅魔男神」為市府首次補助對象，金額為新台幣150萬元，希望能拋磚引玉，吸引更多優秀劇組前來基隆取景，讓台灣甚至世界各地觀眾看到基隆的美好。

陳玫君在特映會致詞表示，她住在台北、生長在台北，而嬸嬸是基隆人不時會帶她來基隆遊玩，從小就很喜歡基隆，也喜歡海港城市。她執導的首部電影「林北小舞」曾到基隆場勘，但因停車問題，最後改在鄰近的小鎮拍攝。

陳玫君說，這次在基隆在地製片及里長等人相助下，得以在正濱漁港彩虹屋、社寮福德宮等地取景，達成她的心願。由於拍攝時正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，本來要到印度取景，全部都改在台灣拍攝，劇組並獲得國立台灣海洋大學協助，在小艇碼頭搭建「偽印度」場景。

出品人徐順理致詞說，「叫我驅魔男神」是首次台灣和印度聯合製作的電影，將兩地充滿活力的文化融合在故事中，而這個故事跨越國界，也超越文化的差異。

徐順理說，她多次前往印度，感受到印度人與台灣人很相似，尤其在宗教信仰，無論大小事，都會前往廟宇拜拜問事和收驚。她想把台灣的道教文化及印度的宗教文化融合在故事；這部電影的主題曲「恁阿公勒」在正濱漁港拍攝，歌詞有台語及印度語，搭配寶萊塢舞蹈呈現。（編輯：黃世雅）1150111