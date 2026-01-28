基隆馬年春聯馬來迎吉、一元紅包亮相

基隆2026馬年春聯「馬來迎吉」，結合公益、美學與創意祝福市民「好事發生」。（記者鄭紫薇翻攝）

▲基隆2026馬年春聯「馬來迎吉」，結合公益、美學與創意祝福市民「好事發生」。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市政府為迎接2026丙午馬年，特別發表年度春聯「馬來迎吉」及馬年限定一元紅包。由市府綜合發展處特別設計這份兼具傳統年節意象，以及創新思維的新年開運小物，展現馬年奔騰向前的活力與無限希望，祈願全體市民朋友在嶄新的一年財運亨通、萬事大吉。

綜合發展處長陳瑋指出，今年的春聯設計別具巧思，首度將國、臺語的諧音趣味融入祝福之中。「馬來迎吉」不僅在字面上祝福市民朋友福運盈滿、吉星高照，若以臺語讀音，更蘊含了「要來贏錢」的富足寓意。她強調，這份誠摯的預祝是希望大家在迎接新年之際，都能做好萬全的準備，在各行各業中掌握先機、諸事皆順，每天都能收穫實質的豐饒與進益。

廣告 廣告

市府副發言人林廷翰說明一元紅包設計細節，紅包除了有可愛的小馬陪伴大家喜迎新年，封面標語「2026 Horse發生」更別出心裁地取自「好事發生」的諧音，且紅包封面特別設計為可拆卸式，拆卸後即可轉化為創意杯墊，讓這份祝福能融入市民的日常生活，充分結合了生活美學與實用性。市府也期待，透過這個充滿生活感的小巧思，讓每一位拿到紅包的大小朋友，在馬年的每一天都能與美好的事物如影隨形，天天都有「好事發生」。

市府副發言人鍾明指補充，今年的新春紅包也承載了溫暖的人文關懷，市府首度與本市「安樂小作所」庇護工場展開合作，紅包上象徵財氣的一元硬幣，皆由身心障礙朋友們親手逐一黏貼完成；這份紅包不僅是一份賀禮，更是一份對身障朋友自立生活的實質助力，讓社會的愛與關懷隨著紅包的發送，溫暖地傳遞到每一位市民朋友手中，展現基隆共融與有愛的精神。

市府副發言人吳禹辰對於春聯發放事宜提出說明，市府規劃於1月26日前將春聯配送至各區公所，並委請里鄰長協助派發至各家戶，民眾亦可直接前往里辦公處領取。市府誠摯邀請市民朋友貼上新春聯，與市府團隊共同迎接溫暖、平安且充滿希望的丙午馬年。