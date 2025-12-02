基隆駕駛跨雙黃線逆向違停網狀線 方便下車購物恐挨罰1800元

基隆市一名白色轎車駕駛為貪圖方便，在車流量大的基隆市中山二路與中華路口竟然逆向行駛並違停，引發民眾譁然。事件發生於上個月29日中午用餐時間，該駕駛為了貪圖方便，直接跨越雙黃線進入對向車道，最後將車停在路口黃色網狀線上，副駕駛座女子下車購物，完全漠視交通安全與規則。此行為不僅可能危害其他用路人安全，更面臨最高1800元的逆向行駛罰款，以及額外的違停罰單。

駕駛為了貪圖方便，逆向行駛還停在網狀線上。（圖／翻攝Threads＠book449)

從監視器畫面來看，白色轎車在畫面中出現後，確認對面無車，便立即轉向跨越雙黃線開到對向車道。對向行駛的騎士見狀紛紛閃避，但該轎車駕駛似乎毫不在意，甚至一路慢慢滑行至網狀線上才停下。這起事件發生在車流量大的用餐時間，白色轎車為了省時方便選擇逆向行駛，最後停在路口網狀線上，副駕駛座的女子從容下車購物，讓許多目擊民眾感到傻眼。附近民眾表示，這樣的行為當然很危險，因為這個路口本來就有些人會這樣做，加上人很多更加危險，也有民眾批評這種行為就像是把公共馬路當成自家的停車場一樣，完全不顧及其他用路人的安全與權益。

基隆市警察局第四分局第五組組長林彥樺表示，經查該分局目前未接獲相關報案，調查後如確認違規事實將依法舉發。根據交通法規，不按遵行方向行駛最高可罰1800元，再加上臨停在網狀線上，還會額外收到一張違停罰單。駕駛貪圖一時方便，不僅面臨荷包失血的處罰，更可能危害到其他用路人的安全。交通規則的存在是為了保障所有人的安全，無論多麼趕時間或方便，都不應以身試法，更不該將自己的便利凌駕於公共安全之上。

