基隆騎士車遭「魚市垃圾掩埋」染滿腥味！清到崩潰還被男友罵 釣出一票苦主

一名騎士將車停在橋下，凌晨卻被魚市場的垃圾掩埋。（圖／翻攝Threads／@echoyuan_ek）

基隆市崁子頂橋下的合法停車格，9日凌晨傳出離譜事件。一名機車騎士將車輛停放在停車格內，與男友前往網咖後返程時，竟發現整台機車被魚市場廢棄物「整車掩埋」，令他震驚與憤怒，直呼「是合法停車，卻要全身沾滿魚腥味才能騎走」。

該名騎士在Threads上還原事發經過。他表示，當時將車停在崁子頂橋下的停車格，回程時眼前景象令他不敢置信，整輛機車幾乎被魚市場垃圾箱、魚類殘渣等廢棄物堆滿掩蓋，甚至一度誤以為車輛遭竊。進一步翻找後才驚覺，機車仍原地，但幾乎淹沒於垃圾堆中。

他立即報警求助，然而警方到場後表示，此為環保局管轄範圍，僅建議他拍照存證後向相關單位投訴。由於當時為凌晨三點，環保局無人接聽，他只得獨自動手清理，過程中一邊哭泣一邊搬運惡臭垃圾，最終才得以將機車騎走。

令人遺憾的是，他也在貼文中提及，原本同行的男友並未協助搬運，反而在事發後責怪他停錯地點，甚至離去覓食。對於另一半情緒崩潰哭泣，還反問「你在哭什麼？」此舉也引發網友撻伐。

事件曝光後，引發網友廣泛討論與共鳴，許多基隆在地網友留言表示：「垃圾不落地的標語貼旁邊，結果是垃圾堆地」、「其實車被垃圾掩埋不是最衰的事，真正衰的是事情已經發生了，他選擇站在問題那邊，而不是站在你這邊。」、「去年九月就被埋過了，全部都是魚的內臟還有垃圾超級臭，洗完車還是有味道 」、「這裡已經很多次被埋車啦，在地人都知道這是丟垃圾的地方，外地人要是停到就是等被水產廢棄物、保麗龍箱掩埋，這裡就是基隆半夜無政府狀態啦」、「如果警察建議你找環保局，你可以上網環保局網站檢舉，他們是24小時受理案件，一接受到就會立刻派員至現場唷！」

對此，基隆市議長童子瑋也在底下留言關心，「團隊會反映這個問題讓環保局和警察局知道，確保魚市的廢棄物不會影響到週邊停車的進出。也希望下次你來到基隆，就能夠體驗到我們傳統小吃跟市場的特色和氛圍，改變這次不愉快的體驗。」

