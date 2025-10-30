基隆騎士隧道遇「長髮女鬼」嚇到腿軟 真相曝光竟是萬聖節拍片烏龍

[FTNN新聞網]

實習記者呂洪瑋／綜合報導

基隆中山隧道日前上演驚魂一幕！本月26日晚間，一名賴姓騎士騎車經過隧道時，突然看到前方出現「黑衣長髮女鬼」，當場嚇得全身發抖，隔天仍心神不寧，下樓時還摔傷，警方主動調查發現是人嚇人，原來是有人因「萬聖節」到隧道內拍攝素材，已通知當事人到案說明並依法處理。

一名賴姓騎士騎車經過隧道時，突然看到前方出現「黑衣長髮女鬼」，當場嚇得全身發抖，隔天仍心神不寧，下樓時還摔傷，警方主動調查發現是人嚇人。（圖／翻攝臉書「靈異2公社」）

一名賴姓騎士當天經過基隆中山隧道時，赫然發現一名長髮披肩的黑衣女鬼背對車道站在路邊，被這一幕嚇到，回程又看到長髮女鬼轉向面向車道，拍下駭人的照片，直到隔天他仍為此心神不寧，下樓時還摔傷，因此將畫面上傳至臉書「靈異2公社」，直呼「真的會有陰影」。

不過警方介入調查後才發現，所謂的「女鬼」根本不是靈異事件，而是3名民眾趁著萬聖節前夕，到隧道內拍攝素材。警方調閱監視器畫面發現，當晚共有一男一女下車拍照，車內還有一名駕駛，三人分別為26歲李姓男子、23歲岩姓女子及駕駛江姓男子，當時他們將車違停在隧道內，女子換上黑衣、披著長髮，在昏暗的燈光下模仿「女鬼」拍照，結束後隨即離開。

警方指出，3人已於29日晚間到案說明，由於他們在隧道內違停，已違反《道路交通管理處罰條例》，將依法舉發，若進一步認定有「妨害安寧或造成公眾恐慌」情節，最重可依《社會秩序維護法》處3萬元以下罰鍰。

