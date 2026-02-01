基隆驚傳女子揚言墜樓 消防隊員垂降救命

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局今日上午11時許，接獲警方轉報指出，有1名女子在七堵區開元路附近的民宅陽台，準備墜樓。消防局派遣暖暖、信二、七堵分隊，共5車10人前往搶救。消防隊員抵達時，發現1名女子坐在窗台上方，趕緊架設氣墊，並以垂降方式，將女子救下，目前已送往醫院救治。

消防隊員抵達時，發現該名女子坐在窗台上方雨遮，先安撫其情緒，下方趕緊鋪設氣墊。隨後由隊員從上方窗台處，垂降接觸該名女子，控制住她之後，將人救下。

救護人員見該名女子情緒不穩定，擔心發生意外，隨即決定將其送往衛生福利部基隆醫院救治。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

