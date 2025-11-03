基隆驚悚車禍「差點掃向行人」！白車跨雙黃線撞騎士肇逃15分鐘才回
每年基隆市發生多起交通事故，近期連續發生兩起嚴重車禍，一起是貨車煞車失靈擦撞皮卡車，差點撞到行人；另一起則是白色轎車撞擊機車騎士後肇事逃逸。這些意外凸顯了道路安全的重要性，特別是在行車時必須謹慎小心，遵守交通規則，避免危險駕駛行為，以及發生事故後應立即停車處理，不可逃逸，否則將面臨更嚴重的法律後果。
基隆市中華路3號附近在接近中午時分發生一起驚險車禍。一名24歲王姓司機駕駛貨車行經光華隧道時，疑似因煞車失靈，在路口擦撞路邊的皮卡車。當時貨車車頭嚴重變形凹陷，周圍散落著許多殘骸，所幸沒有造成人員傷亡。事發當時，一名正在等紅燈準備過馬路的民眾，突然聽到背後傳來陣陣巨響，轉頭看見兩輛車在他眼前左右岔開，若不是有燈桿擋住，其中一輛車差點掃向他，讓他驚嚇不已。
同樣在基隆市，另一起車禍則造成騎士受傷。事故發生在中正路，一名余姓女騎士被一輛白色轎車追撞。根據目擊駕駛表示，他發現前方一輛白色轎車一直偏左行駛，甚至吃到雙黃線，隨後就聽到「碰」的一聲，機車騎士被白色轎車撞擊後，車輛彈到對向車道，人則重重摔在地上。更令人氣憤的是，肇事的陳姓男子在撞人後選擇逃逸，直到15分鐘後才返回車禍現場。
基隆交通隊表示，陳姓男子不僅違規跨越雙黃線、撞人後肇事逃逸，將被吊銷駕照，依公共危險、過失傷害等罪名移送偵辦。而被撞的余姓女子所幸送醫後無大礙。
