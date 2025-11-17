基隆驚見火燒車！駕駛嚴重燒傷緊急送醫

基隆一名31歲鄭姓男子17日晚間將母親轎車開到新北、基隆交界的調和街轉運站對面停車場，疑似在車內企圖輕生。不久車內突然冒出濃煙，他因無法承受高溫急忙逃出，但車輛隨即被火焰吞噬，最後僅剩車殼。消防到場時發現鄭男情緒失控、精神狀況不穩，身上也有燒燙傷痕跡，立即送醫治療。

瑞芳調和街轉運站對面停車場發生火燒車事件。（翻攝畫面）

消防人員獲報後迅速布線搶救，約10分鐘撲滅火勢，但轎車已全數燒毀。車內無人受困，現場僅剩殘骸及部分物品。

瑞芳警方同步封鎖現場並採證，車內發現疑似易燃物，初步懷疑鄭男可能有輕生意圖。警方已通知家屬，並前往醫院待他情緒穩定後進一步詢問，以釐清起火原因。

廣告 廣告

基隆男疑想不開釀火燒車 。（翻攝畫面）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

高雄人突收「空品警報」 環保局：高屏溪出現揚塵現象

「鳳凰颱風」台語怎麼唸？ 網挑戰舉白旗：嘴巴打結

工程車撞損太魯閣牌樓 修復施工估120天完工