基隆高中職與大學、企業策略聯盟 提升升學就業競爭力

〔記者盧賢秀／基隆報導〕為提升學生競爭力，基隆市多所高中、高職與大學、企業策略聯盟，學生可以先體驗大學課程或進入實驗室操作，未來學生可透過特殊選才或繁星推薦直升大學，或是提升就業能力，成為產業生力軍。

基隆市教育處與國立台灣海洋大學合作推動「藍海拾貝計畫」，由暖暖高中結合八斗、中山與安樂等4所市立高中，學生可以學習海洋科學、環境保育、水產養殖、海洋運輸等課程與實作，並到海大實驗室進行研究，未來學生可透過特殊選才或繁星推薦直升海洋大學，是高中接軌大學的典範。

國立基隆女中也與台北市立大學簽署策略聯盟，雙方在教師增能、體育培育與先修課程等面向合作，學生可利用大學場館進行訓練，或是教師到基女授課；八斗高中則與台灣科技大學合作推「桌遊設計課程」，將基隆在地歷史與文化融入遊戲創作，結合閱讀、設計與跨域學習。

技職教育部分，國立基隆商工也與亞東科技大學、龍華科技大學、台北城市科技大學共同開設專題研究與實務課程，讓學生提前接觸大學研究與職場環境；並與台灣歐姆龍公司合作成立「智能控制認證中心」，與市消防局開設無人載具災害應變課程，將科技應用在救災訓練。校長林子建指出，技職生不只為升學準備，更具備就業力，逐步成為產業新生力軍。

教育處指出，為了留住學生在地升學，4所市立高中和國立基隆高中都提供最高30萬獎學金；國立基隆女中去年不僅祭出最高額的「3年累計36萬元獎助學金」，而且還與台積電合作提供長期獎學金，從高中到大學一路支持女力學習，金融界也成立「青澀芷蘭獎學金」，支持家境清寒與優秀學生，讓每位有潛力的孩子無後顧之憂，讓努力的學生都有機會被看見、被成就。

輔大聖心高中也啟動「校園優化計畫」，斥資上億元升級教學設備，全校教室都設置大型觸控面板，並導入AI應用與跨領域共享空間，打造智慧學習場域。

基隆市教育處處長徐嬿立指出，市府推動的「大基隆留才計畫」不僅提供經濟獎勵，並整合交通優化教學設施與大學銜接課程。

