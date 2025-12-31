基隆高中陪伴獨老迎新年

「杯杯傳愛暖聖誕」公益精神延續至基隆高中校園路跑活動。（華山基金會提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

基隆高中攜手華山基金會暖暖天使站發起「杯杯傳愛暖聖誕」公益活動，號召全校師生以小額捐款匯聚善意，關懷獨居與弱勢長者，讓長輩在寒冬感受社會溫暖與陪伴。

基隆高中表示，活動以貼近學生生活的方式進行，學生將日常飲料杯化身愛心零錢筒投入零用錢，每一杯象徵一份心意，累積而成的善款不僅具體呈現公益行動，更在校園中堆疊出一棵象徵祝福與希望的「愛心聖誕樹」，成為歲末校園最溫暖的風景。活動期間，師生踴躍參與，以實際行動展現青年世代對社會議題的關懷與責任。

此次活動所募集之善款將全數捐助華山基金會，作為基隆地區弱勢長者之餐食與陪伴服務經費，支持第一線到宅關懷服務。

「杯杯傳愛暖聖誕」公益精神亦延續三十一日基隆高中校園路跑活動。華山基金會陪同服務的長輩到場，為參與路跑的學生加油打氣；學生在奔向新年目標的同時，感受到來自長輩滿滿的祝福。長輩走進校園感受青春活力與世代互動所帶來的陪伴力量，讓公益不僅止於捐款，更化為真實的交流與關懷。

華山基金會長期秉持「結合本鄉本土愛心、照顧本鄉本土老人」理念，免費服務失能、失智、失依等弱勢長者。目前正推動「二０二六常年服務暨第二十三屆愛老人愛團圓」公益活動，邀請社會大眾共同響應，支持三失老人常年服務經費，相關愛心捐贈可洽：（０二）二四五五八九二三。