基隆麥金路水管破裂！4.7萬戶受影響 估1/16下午4點前修復

基隆市安樂區麥金路於1月15日下午發生自來水輸水管線漏水事件，造成近4.7萬戶居民的用水受到影響，水公司已於下午5時開始進行搶修，預估將在16日下午4時前可以搶修完畢。

基隆市安樂區麥金路於1月15日下午發生自來水輸水管線漏水事件，造成近4.7萬戶居民的用水受到影響。（圖／民眾提供）

根據台灣自來水公司第一區管理處的通知，受影響的用戶中，有26587戶將面臨停水，而另外20127戶的水壓則會降低。該幹管為基隆市主要的輸水管線，直徑達1000mm，水公司已於下午5時開始進行搶修。

此次漏水事件的發生，早在14日凌晨1時就已被發現，但由於當時漏水情況不嚴重，尚在觀察中。隨著情況惡化，水公司決定立即展開搶修工作，預計將於16日下午4時前完成修復。搶修作業恰逢下班尖峰期，儘管人流量增加，麥金路目前仍未出現交通堵塞，水公司呼籲民眾經過時要小心行駛。

延伸閱讀

記得儲水！今「7縣市」停水 影響區域一次看

快儲水！全台6縣市12日停水「最長10小時」

注意！全台8縣市今停水 雲林縣西螺鎮斷水10hrs