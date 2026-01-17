基隆麥金路漏水 昨晨搶修復水

基隆市麥金路自來水管線破裂緊急施工搶修，恢復供水。（基隆市政府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆市麥金路地下自來水管線由於破裂漏水，之後停水搶修，一度約有四萬戶用水受影響。自來水公司表示，已於十七日上午八時修復完成，逐步恢復供水。

麥金路地下自來水管線破損漏水，水公司十五日緊急停水開挖搶修，原定十六日下午四時完成；但因變更工法，延至十七日上午八時修復完成，並開始逐步恢復供水，末端及高地區要延遲至下午三時才會恢復正常供水。

由於位處連接一高和二高的重要路段，交通尖峰時段造成大塞車。水公司表示，因地下管線配置密集，且緊鄰電力管線及油管等重要設施，施工環境相當複雜且可施工空間狹窄，增加搶修難度。接獲通報後立即動員人力與機具全力投入搶修作業。

麥金路這次水管搶修工程共影響四萬零三百八十一用水戶、二萬一千九百一十六戶停水，一萬八千四百六十五戶降壓。停水範圍橫跨七堵、中山、仁愛、信義和安樂五個行政區，降壓地區更擴及到中正區，僅暖暖區未受到影響。

水公司表示，為因應民眾臨時用水需求，目前已設置的十處臨時加水站仍持續提供服務，請民眾多利用。