基隆麥金路爆管停水32小時 市府要求全面檢討老舊管線

基隆市麥金路發生自來水輸水幹管洩漏，水公司展開搶修，但停水時間恐拉長到32小時，議員痛批未能提前公布讓民眾儲水備用。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市麥金路發生自來水輸送幹管洩漏，台灣自來水公司第一區管理處15日下午5時停水展開維修，預估到17日凌晨0時才能修復完成，平地預估凌晨2時才能恢復供水，至於高地供水預估凌晨6時才能恢復。市長謝國樑要求水公司全面檢討老舊管線與基礎設施，加速汰換作業，降低類似事故再度發生。

謝國樑16日一早赴維修現場視察，包括國民黨籍的議員吳叁發、民進黨籍議員吳驊珈等人都痛批，水公司直到15日下午要停水才發布公告，民眾根本來不及儲水備用。謝國樑當場要求水公司全面檢討老舊管線與基礎設施，加速汰換作業，降低類似事故再度發生。

工務處長簡翊哲指出，本次破管事件水公司在資訊揭露上仍有諸多不足，例如未即時透過電視跑馬燈或發布正式新聞稿說明，僅仰賴里長群組轉傳，導致資訊傳遞不夠全面。他已要求自來水公司未來必須落實多元宣導措施，強化預警與通報流程，避免因資訊不足讓民眾措手不及。

基隆市麥金路發生自來水輸水幹管洩漏，基隆市長謝國樑（左1）16日上午赴現場視察，要求水公司全面檢討老舊管線與基礎設施。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

水公司一區處表示，現場開挖後，發覺地下管線複雜，大幅增加施工難度，並顧及周邊電管、油管等其他管線安全，該公司緊急變更工法積極搶修，預計17日凌晨0時前搶修完成，預估送水後2小時平地恢復供水，6小時高地恢復供水。

目前水公司已調度12 輛水車及 35 組加水桶，並規畫水車巡迴路線，提供民眾取水使用。該公司因應停水影響用戶用水，目前已設置 10 處臨時加水站，包括：基隆市忠一路20號（仁祥診所旁）、三總後門孝三路29巷口（孝三路口三軍總醫院）、基隆巿仁二路134號旁（仁愛國小對面台電公司）、基隆巿安樂路一段152號（老大公廟前）、基隆市成功一路144號寶雅對面（朝棟里光華國宅）、基隆巿光二路1號（成功一路光二路口郵局側騎樓）、基隆市東興路4號（信義國中停車場）、基隆巿東信路35巷47號（東明里里民活動中心）、基隆市信義區東信路322-1號（基隆女中信綠里里民活動中心）、基隆巿劉銘傳路1號（劉銘傳路口肯德基旁）。

