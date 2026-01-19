基隆麥金路爆管復水延宕 謝國樑盼水公司加強溝通別讓民代幫擦屁股

基隆市麥金路停水問題引爆基層民怨，基隆市長謝國樑今天(19日)表示，國營事業應該對地方要負起溝通責任，不要讓藍綠議員利用社群媒體幫忙「擦屁股」，協助水公司宣布未溝通充足的實際狀況。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市麥金路15日自來水管破管漏水，造成4萬多戶用水戶受影響，水公司復水動作慢被民眾抱怨不已，基隆市議長童子瑋昨天(18日)指市府監督機制不足應加強，基隆市長謝國樑今天(19日)指出，自來水公司這1年內，光是在麥金路段就有3次的爆管，他非常感謝不分藍綠議員，在自己使用的社群媒體上幫自來水公司「擦屁股」，協助水公司宣布未溝通充足的實際狀況，他希望水公司要把跟市民溝通的責任，也要一肩扛起。

廣告 廣告

謝國樑今天(19日)出席七堵室內兒童樂園活動時，針對近日自來水爆管停水多日受訪，他說，國營事業單位應該要把自己的工作做好，而且要充分的跟民眾告知，這是所有國營事業都應該要做到的事，「不是因為他們是中央管轄，所以一到地方所有的工作都由地方來負責。」

謝國樑表示，台水這次復水延誤，是因為工程落後，市府工務處全程都在現場跟他們努力合作，把這些工作盡快落實，所有藍綠議員都在用自己的社群媒體協助水公司宣布未溝通充足的實際狀況，他非常感謝不分黨派的議員，都在用自己的社群媒體幫自來水公司「擦屁股」。

謝國樑指出，所有的國營事業都應該要有義務、責任跟市民溝通希望宣導的事項。基市府本於中央、地方合作立場，先後跟台鐵、高公局都成立平台協助宣導，希望將國營事業本身的責任與實際情況，更充分的讓民眾來了解。

【看原文連結】

更多自由時報報導

下探8度！本週氣溫V型反轉 降雨熱區1圖看懂

北部今晚溫度急降！ 強烈大陸冷氣團南下 山區防局部大雨

濕冷天氣來了！未來一週冷氣團來襲三部曲 這1天溫度才回升......

行天宮徵人包吃包住月薪上看48K！網友搶報名 過來人曝秘辛

