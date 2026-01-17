基隆麥金路破管停水搶修完成 逐步恢復供水

（中央社記者沈如峰基隆17日電）基隆市麥金路地下自來水管線由於破裂漏水，之後停水搶修，一度約有4萬戶用水受影響。台灣自來水公司表示，已於今天上午8時修復完成，逐步恢復供水。

麥金路地下自來水管線破損漏水，台灣自來水公司15日緊急停水開挖搶修，逾4萬戶受影響，原定昨天下午4時完成，但因變更工法，延至今天上午8時修復完成，並開始逐步恢復供水，末端及高地區要延遲至下午3時才會恢復正常供水。

台灣自來水公司今天表示，為因應民眾臨時用水需求，目前已設置的10處臨時加水站仍持續提供服務，請民眾多利用。（編輯：李亨山）1150117