基隆麥金路破管漏水搶修 水公司增設6處加水站共10站

〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣自來水公司第一區管理處昨天(15日)發生麥金路586號(藍色國宅前方)發生破管漏水事件，自來水公司第一區管理處亡羊補牢，從原規劃設置4處臨時取水站，進一步增設6處共10站臨時加水站，方便為停水所苦的民眾就近取水；基隆市長謝國樑昨天晚上已經指示工務處長簡翊哲親自到場關切，謝國樑今天早上9時45分將親自前往關切，盡早解決民眾用水問題。

水公司一區處提供取水地點如下，忠一路20號(仁祥診所旁)、三總後門孝三路29巷口(孝三路口三軍總醫院)、仁二路134號旁(仁愛國小對面台電公司)、基隆巿安樂路一段152號(老大公廟前)、基隆市成功一路144號寶雅對面(朝棟里光華國宅)、光二路1號(成功一路光二路口郵局側騎樓)、東興路4號(信義國中停車場)、東信路35巷47號(東明里里民活動中心)、信義區東信路322-1號(基隆女中信綠里里民活動中心)、劉銘傳路1號(劉銘傳路口肯德基旁)。

自來水公司第一區管理處昨天指出，預計今天16時可望恢復全面供水。

