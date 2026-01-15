基隆麥金路管線漏水搶修 4.6萬戶用水受影響

（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市麥金路自來水管線由於破裂造成漏水，台灣自來水公司從今天下午5時起，至明天下午4時搶修，期間預估停水戶數2萬6587戶，另有2萬128戶降壓供水，共有4萬6715戶用水受影響。

台水公司表示，停水地區包含基隆市七堵區的八德路、麥金路；中山區的中山一路、中華路、健民街、基隆港港西聯絡道路、成功二路、通仁街、通明街；仁愛區的仁五路等路段；信義區的六和街等路段。

降壓供水地區則有中山區的中山一路等路段，中正區的信一路等路段，仁愛區的仁一路等路段，信義區的中興路等路段，及安樂區的定國街、新西街、西定路。

台水公司指出，停水期間請用戶慎防火源，並關閉抽水機電源，以免損壞，停水區域內的用戶，請自行儲水備用，作業完成後即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，請用戶體諒。（編輯：張銘坤）1150115