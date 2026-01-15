基隆麥金路自來水管線爆裂漏水 7行政區逾4.6萬戶停水降壓至明日下午

基隆市安樂區麥金路發生自來水輸水管線漏水事件，總計超過4.6萬戶用水受影響。停水時間從15日下午5時起至16日下午4時止。 圖：截取web.water.gov.tw

[Newtalk新聞] 基隆市安樂區麥金路今天（15日）下午發生自來水輸水管線漏水事件，導致台灣自來水公司第一區管理處緊急發出停水及水壓降低通知，受影響用戶達26587戶停水、20127戶水壓降低，總計超過4.6萬戶用水受影響。停水時間從15日下午5時起至16日下午4時止，涵蓋安樂區、仁愛區、中山區、信義區、中正區及七堵區等多個行政區。

據台灣自來水公司表示，此次漏水管線為直徑1000mm的混凝土主幹管，從新山淨水場供給基隆市區用水，為全市主要輸水幹管之一。事件發生後，水公司立即展開緊急搶修，預計在16日下午4時前完成修復並恢復正常供水。期間，受影響用戶可能需自行儲水備用，水公司已派員在現場指揮，並呼籲民眾節約用水以減輕影響。

停水範圍詳細包括：安樂區全區、仁愛區部分路段如仁一路、仁二路；中山區中山一路、中華路、健民街等；信義區信一路、信二路；中正區中正路、義一路；七堵區八德路、麥金路等。水壓降低區域則主要為上述行政區的高樓層用戶或邊緣地帶。水公司強調，此次事件為管線老化或意外導致，將在搶修後檢討改善措施，以避免類似情況再發生。

