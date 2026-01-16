基隆麥金路 自來水管洩漏 連夜搶修 逾4萬戶受影響

基隆市麥金路發生自來水輸送幹管洩漏，多達4萬戶用水受影響，台灣自來水公司第一區管理處15日下午5時停水展開維修，預估17日凌晨0時修復完成，平地預估凌晨2時恢復供水，高地供水可能要到清晨6時才能供水，市長謝國樑要求水公司全面檢討老舊管線與基礎設施，加速汰換作業，降低類似事故再度發生。

水公司統計，此次事件造成停水戶數達2萬1916戶、降壓戶數1萬8465戶，合計影響戶數4萬381戶。水公司調度12輛水車及35組加水桶，並規畫水車巡迴路線，並設置10處臨時加水站供民眾取用。

謝國樑16日一早赴維修現場視察，包括國民黨議員俞叁發、民進黨議員吳驊珈等人都痛批，水公司直到15日下午要停水才發布公告，民眾根本來不及儲水備用。謝國樑當場要求水公司全面檢討老舊管線與基礎設施，加速汰換作業，降低類似事故再度發生。

工務處長簡翊哲指出，本次破管事件水公司在資訊揭露上仍有諸多不足，例如未即時透過電視跑馬燈或發布正式新聞稿說明，僅仰賴里長群組轉傳，導致資訊傳遞不夠全面。他已要求自來水公司未來必須落實多元宣導措施，強化預警與通報流程，避免因資訊不足讓民眾措手不及。

水公司一區處表示，開挖後發現地下管線複雜，大幅增加施工難度，顧及周邊電管、油管等其他管線安全，決定緊急變更工法搶修，預計17日凌晨0時前搶修完成，預估送水後2小時平地恢復供水，6小時高地恢復供水。