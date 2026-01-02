基隆黑鳶隊扮演SBL救世主? 楊志豪林冠綸聯手打敗老東家

職籃失意後衛王振原(右)，意外成為基隆黑鳶隊獲勝功臣。 (魏冠中攝影)

黑鳶隊總教練楊志豪(左)摘下第一勝。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】剛成軍的基隆黑鳶隊創下SBL超級籃球聯賽新紀錄，今天在第23季聯賽的開幕戰出人意表以88比85取勝擁有6座總冠軍錦標的台啤隊，此戰兩軍排上場的職籃球員多達15人，基隆黑鳶隊雙控衛王子綱17分、王振原14分，搭配34歲老將胡凱翔的20分，是勝利三大功臣，這也是黑鳶隊領隊林冠綸、總教練楊志豪(前台啤隊總教練)首度搭配聯手棒打老東家的精采開胃菜，林冠綸說，黑鳶隊不會滿足於擊敗台啤隊，黑鳶隊目標就是拿下SBL總冠軍。

林冠綸年輕時是台啤隊、裕隆隊、達欣隊球員，也是PLG時期新竹攻城獅隊創隊總教練，楊志豪則是t1時期台啤隊總教練，兩人失意離開職籃球團總教練工作後，沒想到基隆市政府決定成立職籃球隊又意外將兩人搓合到一起，而且很有可能合力將基隆黑鳶隊打造成SBL23年來一路跌跌撞撞的救世主。

一般球迷認為，基隆黑鳶隊網羅前領航猿隊國手周儀翔後，是一大利多，但未料周儀翔並非黑鳶隊唯一王牌，他此戰先發有10分7失誤，還有5籃板4助攻的不穩定表現，但在被台啤隊後衛屢屢壓迫抄球的失誤下，也可看出他體能狀態未臻佳境，幸而黑鳶隊的籃板球、助攻、三分球表現較優，得以化解末節被追成18比25差點輸球危機。

職籃老將胡凱翔幫助黑鳶立大功。 (魏冠中攝影)

