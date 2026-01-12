基隆 中正路口事故多 1周內研議改善

基隆市中正區中正路、正榮街口雖設有行人穿越道，但因道路設計對行人、車輛都不友善，周遭也沒有適當停車規畫，導致事故頻傳，市長謝國樑12日會勘要求基市交通處檢討設計，於1周內研議號誌設置改善措施。（徐佑昇攝）

基隆市中正區中正路、正榮街口為Y字型路口，雖設有行人穿越道，但因為道路設計對行人、車輛都不友善，周遭也沒有適當停車規畫，導致事故頻傳。基隆市長謝國樑12日會勘，要求基市交通處及相關單位檢討，於1周內研議號誌設置改善措施。

中正路與正榮街路口車流量大，過去經常發生交通事故，根據市府統計，前2年就發生至少10起車禍，屬於事故熱點，也影響行人安全。

為解決問題，謝國樑昨早率領交通處及基市警察局前往現場會勘，並傾聽地方民代及居民意見，裁示相關單位在本周內完成評估紅綠燈與標線設置等改善措施，以提升用路安全。

謝國樑表示，他非常重視中正路與正榮街危險路口改善，強調在規畫過程中會充分考慮在地店家與住戶需求，並兼顧交通動線優化與地方民眾共識，確保工程不會對生活空間產生負面影響。

交通處副處長黃詩涵指出，因居民反映部分駕駛人行經該處路口未減速慢行及禮讓行人，經多次現勘已先增設當心行人標誌、太陽能慢行標誌、綠底行人穿越道線、視覺化減速標線、車道重新配置調整等交通改善措施，近半年來行人交通事故有顯著減少，會再進一步研議改善措施。

當地正砂里長陳枋菱說，下班時段長輩倒垃圾時又遇到車潮，過馬路很危險，放學時家長帶小朋友過馬路，汽機車若停下禮讓行人，又怕被後方車輛追撞，因此里民普遍希望設紅綠燈管制，讓人車都安全。

議員呂美玲建議，可在附近里民活動中心增設機車停車格，改善違停亂象；議員許睿慈表示，該處路口已符合設置號誌規則，先前因有店家擔心影響出入才遲未定案，但現在行人連靠邊走都是走在大馬路上，相當危險應改善。