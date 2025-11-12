基隆 仁愛區選情多變 考驗藍綠提名
迎戰明年九合一選舉，基隆市各黨派展開布局，位於市中心的仁愛區備受注目，由於議會議長童子瑋可能轉戰市長、前國民黨議員莊榮欽有意回鍋，讓選情詭譎多變，考驗藍綠提名策略。
仁愛區應選4席議員，2022年選舉時，因為人口數減少，一度傳出議員席次可能會減少1席，最後維持4席不變。依近年選舉人數來看，2022年議員選舉仁愛區選舉人數3萬3626人，今年立委林沛祥罷免案投票，選舉人數降為3萬3068人，雖總選舉人數增加3000多人，但仁愛區議員席次是否因人口變化而減少，仍以明年6月選委會公告為主。
現任議員包括民進黨童子瑋、鄭文婷，及國民黨曾紀嚴與原為國民黨在2022選舉當選後宣布退黨的張芳麗。
鳳凰颱風來襲，基北北桃是否同步放颱風假引發討論，童子瑋認為基隆該與雙北脫鉤就脫鉤，不該為形式上同步，忽略市民安全，有人認為童的言論已有劍指市長大位的意味。
地方人士分析，童子瑋明年很有可能代表民進黨轉戰參選基隆市長，鄭文婷、曾紀嚴與張芳麗都有意角逐連任，張芳麗退出藍營後，有人認為可能會影響票源，不過，仁愛區是傳統小選區，相較於政黨組織戰，選民更重視人情味，是否具有政黨提名，對參選人影響並不大，因此無黨參選甚至更有優勢。
此外，目前傳出有意在仁愛區參選議員人選，藍軍包括本屆議員選舉落選頭、曾擔任6屆議員的莊榮欽和律師潘艾嘉，綠營則有民進黨前議員游祥耀愛女、前基隆市政府發言人游本明也可能回到仁愛區參選。
面對仁愛區議員可能由4席減少為3席，地方人士認為，若仁愛區確實減少席次，將形成現任議員同額競爭局面，因此會少1席婦女保障名額。
