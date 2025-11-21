基隆「光耀港灣」點燈啟動 人氣IP鯊魚先生照亮田寮河與港區

基隆市文化觀光局在基隆海洋廣場舉辦「光耀基隆．點亮港灣」點燈儀式，以基隆400為主軸，從1626年西班牙船隊登陸開啟的城市歷史出發，展現港都百年的國際視野。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕基隆市文化觀光局在基隆海洋廣場、美術館、田寮河兩岸舉辦「光耀基隆．點亮港灣」，活動以基隆400為主軸，更結合人氣IP「MR. SHARK 鯊魚先生」燈光裝置，並由市長謝國樑進行點燈儀式，以「Love & Peace」串聯港區光景，透過光影設計呈現基隆的海洋意象與文化底蘊，展期即日起至2026年3月4日止。

基隆市長謝國樑表示，今年冬季基隆以港灣為舞台，用光與藝術重新詮釋城市節慶風貌，希望市民在熟悉的城市中看見新的光景。基隆是一座向海而生、迎向世界的城市，每一道光，不僅照亮港灣，也照亮基隆下一個四百年的未來。

文化觀光局長江亭玫指出，今年燈飾廊帶從海洋廣場延伸，以16公尺高的聖誕樹搭配鯊魚先生打造節慶主景，並以「豐饒海洋」為構想結合基隆城市符號，透過完整的光影路徑呈現港都四百年的國際視野與文化底蘊。美術館前6公尺高的鯊魚先生則與全體角色同框亮相，並結合海港文化與馬年意象，塑造兼具「親子互動Ｘ國際拍照點」的迎賓場景。

江亭玫表示，今年更首度以田寮河為軸線，打造穿越市中心的夜間文化廊帶。田寮河作為台灣第一條人工運河，承載基隆的飲食文化與海港歷史，今年被重新轉化為城市公共舞台，白天呈現河岸生活節奏，夜晚則成為光影、水氣交織的城市劇場。從海洋廣場、美術館到寶馬橋與喜豬橋，光與海風吹拂出冬季基隆最詩意的城市語彙。

基隆市「光耀基隆．點亮港灣」活動由市長謝國樑(中)主持點燈儀式。(記者羅國嘉攝)

基隆市「光耀基隆．點亮港灣」活動結合人氣IP「MR. SHARK 鯊魚先生」燈光裝置。(記者羅國嘉攝)

