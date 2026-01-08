基隆 光隆家商停招 轉型日照中心

基隆市光隆家商113學年度宣布停招後與慈濟基金會合作，把閒置的聖哲樓轉型為日間照顧中心，將可服務48名長者，提供生活基本照顧、豐富多元的學習課程，依長者需求安排休閒健康活動或復健服務。（張志康攝）

基隆市光隆家商113學年度宣布停招，經國教署核准與慈濟基金會合作開辦「慈濟光隆日間照顧中心」。基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳8日連袂出席揭牌儀式，學校轉型提供多元日間照顧服務，讓長輩能在地安老。

光隆家商位於中正公園旁，前身是1903年成立的「基隆夜讀會」，極盛時期有3000多名學生，113學年度起因少子化停招。學校停招後與慈濟基金會合作，利用閒置獨立的聖哲樓做為日間照顧中心，預計招收48名一般、失能或失智長者，白天時段提供生活基本照顧、豐富多元的學習課程，依長者需求安排休閒健康活動或復健服務。

慈濟基金會指出，長者多希望能在熟悉的社區、家人身邊安享晚年，隨社會型態轉變、家庭照顧人力有限，日間照顧服務成為重要的支持力量，讓長者在白天由專業團隊陪伴照顧，如同「上學」一般，晚上仍能回到家中與家人共享天倫，也讓子女能安心投入工作。

謝國樑表示，這不僅是空間活化，更是城市回應高齡化重要一步，市府已成立「基隆市長期照顧服務管理所」，整合並強化各項服務量能。

基隆市日間照顧中心已在3年內由9家成長至12家，逐步回應市民對長照服務的實際需求，謝國樑說，此次透過公私協力，善用既有校園空間再利用，不僅延續校園公共價值也展現跨域合作的創新典範。

謝國樑強調，市府期盼透過完善的長照布建，讓社區就像燈塔一般，在長照服務的航程中，為長者與家屬指引方向、提供陪伴與支持，打造一個讓人安心、可信賴的照顧城市。