基隆「冰櫃焚屍案」！ 主嫌1審遭判12年

基隆市日前發生一起駭人聽聞的討債凌虐致死案，3名男子因為債務糾紛，竟強押債主囚禁於狹小空間並施暴致死，為掩蓋罪行，還多次轉移遺體並企圖焚屍滅跡，全案經基隆地院近日審結、宣判，依涉犯共同剝奪他人行動自由致死等罪，判處3人12年至11年不等徒刑。

根據檢警調查，死者趙姓老翁過去曾以名下擁有土地資產為由，多次向陳張成借款，但事後卻避不見面，陳張成的友人江德山於2024年11月27日，在基隆火車站附近找到趙姓老翁，趕緊告訴陳張成，最後陳張成跟江德山及另一位友人吳志傑，一起把對方抓回住處談判。趙翁當下表示：「我名下雖然有土地，但因為證件遺失無法辦理過戶」，陳張成便安排友人陪趙翁去補辦身分證及健保卡，但趙翁持有的土地是與家人共同持有，無法單獨過戶處理。

陳張成於是在2天後，帶趙翁前往其兄長住處討錢，遭拒絕後他憤而將趙翁帶回一處長度僅76公分的狹小空間內關起來，不時夥同友人吳志傑等人毆打，隔天（11月30日）再次向趙翁兄長討錢又失敗，3人再度將趙翁帶回拘禁處，吳志傑用直徑3.5公分的熱融膠條持續毆打趙翁，趙翁不堪虐打在同日深夜11點半死亡。

陳張成等人於是開始準備處理屍體，將遺體運去台中，隔天見遺體開始腐敗流屍水，又買了垃圾桶將之裝入，並試圖交給吳志傑處理但遭拒絕，遺體最後輾轉被運到新北市平溪山區、十分寮地區、七堵區的倉庫棄置，最終放進冰櫃內存放，陳張成等人始終怕犯行曝光，最終決定利用乙炔燒屍但燒不掉，又在同年12月29日，把遺體裝進冰櫃再放上貨車，連人帶車棄置在基隆市信義區東光路與培德路口路邊。

警方接獲民眾報案後前往查看，才讓案件曝光，但全案審理期間3名嫌犯始終否認犯行，僅承認有囚禁對方，辯稱「都有買便當給他吃，而且趙翁沒有說要去看醫生」。法官不採信這些說詞，認定「3名被告將死者囚禁在環境惡劣之處，且其中一名被告吳志傑毆打被害人時，3人對於被害人可能死亡一事具有預見可能性，死亡結果與被告三人的私刑拘禁行為存在相當因果關係」。

全案近日審結，基隆地院認定陳張成、江德山、吳志傑共同涉犯《刑法》中剝奪他人行動自由致死、損壞遺棄屍體等罪，分別判12年、11年及11年6個月的徒刑。

