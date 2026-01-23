基隆 劉世芳弔唁勇消詹能傑 正積極簽辦入祀忠烈祠

基隆市消防局小隊長詹能傑殉職，內政部長劉世芳（中）23日上午由消防署長蕭煥章（左）、基隆市消防局長游家懿（右）陪同前往弔唁並慰問家屬。（張志康攝）

基隆市安樂區21日深夜發民宅火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑進火場救人不幸殉職，內政部長劉世芳23日前往弔唁、慰問家屬並允諾，會協助讓詹能傑入祀忠烈祠。無黨籍基隆市議員陳冠羽則要求釐清原因，避免悲劇重演。

劉世芳表示，詹能傑的離去是消防局非常不捨的一件事，她也請基隆市消防局與消防署盡量協助家屬處理後事。對於家屬希望詹能傑能夠入祀忠烈祠時，劉世芳表示，目前正簽辦相關公文程序。

社群媒體Threads22日出現有人冒充詹能傑家屬，稱詹不是死於意外，是被拖進去等，劉世芳昨表示，此舉不僅涉及違反《社會秩序維護法》，更是在家屬傷口上撒鹽，也是對台灣社會良善力量的挑戰。

外界質疑在火災現場共生面罩使用問題，劉世芳表示，後續將展開火災調查委員會，屆時將討論共生面罩議題，畢竟這屬於消防專業問題，待調查委員會釐清後再公布。劉世芳也請基隆市與消防署就火災調查原因調查清楚後，適時公布民宅火災當天情況。

陳冠羽表示，消防員殉職往往不只是單一意外，而是涉及火場風險評估、建築安全條件、現場指揮決策，以及人力、裝備與制度是否到位等系統性問題，惟有透過正式且具獨立性的調查，才能真正釐清原因、避免悲劇重演。

民進黨籍議員許睿慈指出，對消防英雄最深的敬意，不只是追思與感謝，要用更嚴謹的制度、更踏實的政策，讓每一位走進火場的人，都能有更大的機會，平安回到家。

基隆市消防局長游家懿表示，消防局已展開災害事故先期討論會議，將邀請基層消防團體加入討論。