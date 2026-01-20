基隆》協和電廠土壤重金屬污染改建四接 環團籲嚴審「偷吃步」計畫

台電協和電廠土壤已公告污染控制場址，環團批台電「應變必要措施計畫」是偷吃步變相推進四接陸域工程。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台電協和電廠土壤有重金屬污染，市府公告為土壤污染控制場址，近期將召開審查會，審查協和電廠「應變必要措施計畫」，但守護外木山行動小組等環團認為這應變計畫是「偷吃步」，變相推進四接陸域工程，要求市府直接駁回。市府環保局長馬仲豪表示，拆除協和第1、2號機組是為減少污染危害與擴大，會為市民的生活環境嚴格把關。

市府近期將召開土壤污染審查會議，守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會及看守台灣協會今發表聯合聲明稿，呼籲市政府別軟化，繼續堅守保護基隆的立場。

守護外木山行動小組召集人王醒之認為，台電協和電廠土壤公告為土壤污染控制場址後，台電就應該依法停止一切開發行為，並且提出「完整的」土壤污染整治計畫。但協和電廠提出「土壤整治草率版」，希望市府能先同意拆除煙囪、已經除役的1、2號機組與部分辦公室，就是企圖蒙混過關，變相推進協和四接陸域工程，建議基隆市府應直接駁回。

馬仲豪表示，環境部環境管理署去年6月會同環保局進行協和電廠土壤及地下水污染查證，顯示協和電廠1、2號機組區土壤總石油碳氫化合物濃度超過準42.4倍，去年9月環境部函文，明確指出污染來源可能來自已停止運作的1、2號機組，且污染情形有進一步擴散之虞，環境部認為移除地上機組設施「將有減低污染危害效益」。協和電廠去年10月提送之「應變必要措施計畫」。

市府為避免現存污染持續深化影響市民權益與生態環境，且尊重中央主管機關環境部的判斷與法律見解，為減輕污染危害或避免污染擴大，近期組成「土壤及地下水污染場址改善推動小組」審查台電所提「應變必要措施計畫」，審查過後，協和電廠將再提出「土壤污染整治計畫」，再經由土壤及地下水污染場址改善推動小組進一步審查，於整治完成且經科學驗證，符合管制標準規定後，公告解除整治場址列管，儘速還給市民乾淨的土地。

馬仲豪強調，市府立場清晰明確，秉持「依法維護市民權益、尊重中央專業審認」原則，採取最嚴謹與務實負責的態度處理，會市民健康與環境品質嚴格把關。

基隆市環保局長馬仲豪表示，市府成立「土壤及地下水污染場址改善推動小組」審查台電所提「應變必要措施計畫」，是避免污染擴大。(記者盧賢秀攝)

