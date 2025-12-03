基隆-台北通勤升級！2088路線33輛電動巴士 即日起上路
基隆市的國道客運2088路線是國內運能最高的國道客運路線，業者3日表示，自即日起引進了33部全新的電動巴士加入路線營運，預期將可提供來往基隆與台北之間的乘客更好的客運服務。基隆市副市長邱佩琳表示，此舉象徵基隆城市移動正式跨入更安全、更舒適、更環保的新階段。
大都會客運董事長李博文表示，為響應政府節能減碳政策，並提升運能，該公司引進33部城際型電動巴士。他強調，這批電動巴士與市區電動公車最大不同在於這批電動巴士有多達42個乘客座位，並且配備行李廂。
李博文說，國道客運2088路線不僅是全國運能最高的路線，每天多達8100人次搭乘，往返約有300個班次，班車不但配置最新ADAS先進輔助駕駛系統，而且沒有引擎噪音及排煙，也對基隆市的環境改善大有裨益。他強調，該公司在引進33部電巴後，將視乘客反映，加強班次調度，提供民眾、尤其是基隆鄉親更多更好的客運服務。
交通處長陳耀川則是說，新型電動大客車具備低噪音、零排放及高續航力等特性，更配備車道偏移警示、影像監控、緊急煞停輔助等多項先進安全設備。一輛電動巴士每年約可減少 50 公噸二氧化碳排放，對改善城市空氣品質具實質貢獻。
邱佩琳表示，市府將持續爭取公共運輸建設及通勤月票優惠，鼓勵市民多加利用大眾運輸工具。目前基隆市境內可使用「288 基隆通勤定期票」不限次數搭乘市公車及臺鐵基隆至百福站；往返大台北地區則可使用「1200 基北北桃定期票」，享受跨區通勤的便利與優惠，市府也會持續優化路線服務，讓基隆的公共運輸更加完善、安全並兼顧永續。
