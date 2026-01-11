基隆 台印合作驅魔男神 增觀光文化價值

由台灣、印度合作的奇幻動作電影《叫我驅魔男神》11日在基隆舉辦特映會，基隆市長謝國樑表示，該電影是基市府有史以來首次啟動獎勵影視製作的補助計畫，在基隆多處重要地標取景拍攝，期望透過電影展現基隆魅力，提升基隆文化與觀光吸引力。（徐佑昇攝）

由台灣、印度合作的奇幻動作電影《叫我驅魔男神》11日在基隆舉辦特映會，基隆市長謝國樑表示，該電影是基市府有史以來首度啟動補助影視製作的作品，並在基隆多處重要地標取景拍攝，包括社寮福德宮、正濱漁港及台灣海洋大學的夢想基地，期盼透過電影展現基隆魅力，提升基隆文化價值與觀光吸引力。

台印合作電影《叫我驅魔男神》昨在基隆舉辦特映會，謝國樑指出，基隆在近3年對影視拍攝相當友善，也高度支持影視產業發展，這部電影是市府首次提供影視補助的電影劇情長片，市府除了提出便利的協拍服務，也在去年起透過經費獎勵，鼓勵更多優秀影視作品走進基隆、邁向國際。

謝國樑強調，該部電影從民國112年時就在基隆多處重要地標取景拍攝，包括社寮福德宮、正濱漁港及海洋大學夢想基地。觀眾可看到正濱漁港色彩繽紛的港灣建築與獨特海岸風貌，也能從社寮福德宮畫面感受台灣深厚且獨特的廟宇文化與民俗信仰，讓國內外觀眾更深入基隆在地民俗，融入台灣文化。

基市綜合發展處長陳瑋表示，市府先前與外部影視業專家審查眾多劇組提交計畫，《叫我驅魔男神》雀屏中選，獲得市府獎勵補助150萬元，電影除了有許多場景在基隆，更融合台灣與印度在地宗教傳說與文化元素，並結合大量特效與動作場面，透過歌舞、驅魔、友情與愛情，呈現出風格獨特又具有想像力的作品。

電影出品人徐順理表示，這部電影是她和印度寶萊塢界資深製作人Gayathiri Guliani合作打造，融合充滿活力文化的台灣與印度的有趣故事，劇組計畫今年在印度最大連鎖電影院PVR Cinema上映，也將是首部台灣本土製作電影進入印度市場。