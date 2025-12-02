基隆「山坡宅」火警！消防破門救中風翁 水線拉數百公尺

消防人員在狹小的空間嘗試將傷者抬出。（圖／TVBS）

基隆市日前發生一起驚險火警事件，一棟位於山坡上的透天民宅二樓突然起火，濃煙不斷往外竄。由於起火民宅位在窄巷深處，消防車無法直接進入，只能停在遠處大馬路，水線拉了長達幾百公尺。更危急的是，屋內有一名曾中風、行動不便的60多歲男子受困。消防人員克服陡峭地形與狹窄空間的挑戰，終於成功將傷者救出送醫，所幸傷者僅有輕微嗆傷，無生命危險。

這起火警發生在基隆市安樂區，於2日中午12點左右，一棟兩層樓透天民宅的二樓突然起火燃燒。當濃煙從二樓往外竄時，整條巷弄很快就煙霧瀰漫。消防人員獲報後立即趕到現場，但救援過程困難重重。消防人員先嘗試用鐵撬破門，試了幾次都無法撬開，為了爭取救人時間，他們直接踹破玻璃進入屋內。第一大隊副大隊長王博昇表示，他們發現後門被鎖起來，便決定破壞後門，剛好在後門處找到一名男性患者，救出後發現他有輕微嗆傷。消防人員在屋內四處搜尋，一開始遲遲找不到人，左鄰右舍也焦急等待。好不容易找到男子後，發現他行動不便，無法自行逃生，消防人員立即協助他離開。當時屋內還冒著熊熊火光，救護人員抓緊時間將傷者抬上長背板。然而，三人擠在一個難以落腳的小空間，幾乎無法移動。他們只好轉向進入屋內，改從一樓將人救出，再穿過狹長陡峭的階梯，終於將傷者送醫。

水線穿過數百公尺的窄巷及樓梯才抵達起火民宅。（圖／TVBS）

報案民眾描述，受困男子約60多歲，應該是有中風，平時需拿拐杖行動。他表示自己是在第一時間看到煙冒出來。據鄰居透露，這名男子平時與小孩一起住，但白天小孩外出上班，剩他一人在家。這間起火民宅是基隆典型的山坡宅，房子沿著丘陵地形往上建，位在窄巷深處，巷弄寬度僅能容下一人通過。消防車輛只能停在遠處的大馬路，消防人員必須將水線拉長達幾百公尺，穿過蜿蜒階梯才能抵達火場。雖然火警發生突然，加上地形因素使救災過程困難重重，但所幸最終驚險救回一命。

