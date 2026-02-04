基隆 市府助弱勢 送再生家具迎新年

農曆春節將至，基隆市政府為協助弱勢家庭安心迎接新年，基隆市環保局與社會處合作，提供基隆市9戶弱勢家庭共27件再生家具，讓弱勢家庭能夠擁有最實用且溫暖的新年禮物。

基隆市副市長邱佩琳4日上午代表市長謝國樑，在環保局長馬仲豪、社會處副處長盛慧中、中山區長陳錫洺、文化里長潘誼樺等人陪同下，赴中山區雷姓弱勢家庭關懷慰問，除致贈環保局修繕完成的再生家具，社會處及基市兒少處也準備生活物資、福袋及玩具，提前送上新年祝福，讓受助家庭感受到市府實際而溫暖的關懷。

邱佩琳在現場除關心雷小姐與孩子的生活外，也主動詢問是否有需要市府協助之處。邱佩琳肯定環保局清潔隊木工班同仁，以專業技術修繕回收家具，將資源轉化為實用物品，讓關懷真正落實到生活中。

馬仲豪表示，環保局今年提供40件修繕完成的再生家具，由社會處協助媒合有需求的家庭。今年共有9戶低收入戶提出申請，合計27件家具，包括衣櫃、五斗櫃、鞋櫃、置物櫃、桌椅等，環保局已於1月12日前陸續完成配送。

他指出，清潔隊將市民汰換的大型廢棄家具回收後，交由木工班師傅修繕再生，除提供弱勢家庭使用外，也於「美傢園」展售，去年環保局共修繕再生家具257件、售出213件，成果豐碩。

邱佩琳強調，未來市府將持續結合環保政策與社會關懷，透過跨局處合作，把資源送到真正需要的市民手中，讓關懷不只在節日出現，而是日常的一部分。