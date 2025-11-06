基隆「捕蝦船沉船」6人落海3失蹤！海巡署全力搜救

今（6日）北台灣的海域不太平靜，萬里有捕蟹船翻覆，釀成3人被漁網纏繞溺斃，基隆則是有捕蝦船下沉，釀成6人落海3人失蹤，海巡署艦隊、空中偵察機正全力搜救。

海難現場。（圖／中天新聞）

據了解整起海難發生在富貴角北方23海浬處，事發時間在今天中午12點51分左右，在該處海域捕大明蝦的基隆籍漁船「立發168號」，在該處疑似船尾受損，浸水不斷下沉，船長跟5名船員通通落海。

海難現場。（圖／中天新聞）

在附近作業的「立發368號」漁船立馬趕往，把2名陸籍漁工跟1名印尼籍漁工救起，但72歲的胡姓船長跟1名陸籍漁工、1名印尼籍漁工目前下落不明，海巡署艦隊分署的新北艦、基隆海巡隊PP-10050艇跟空中偵察機，正在事發海域全力搜救中。

海難現場。（圖／中天新聞）

而上個月同為基隆籍的「昇發財168號漁船」，也是在事發海域捕大明蝦時沈船，當時8人落海全數獲救，相隔1個月在同個海域又出事，不免令人心裡發毛。

海難現場。（圖／中天新聞）

