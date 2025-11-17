基隆、新北、宜蘭住戶注意！18日將停水23小時 影響範圍看這裡

快儲水！根據台灣自來水公司公告，因辦理貢雙所年度高低壓檢測暨900mm超音波式水量計汰換工程，新北市、基隆市、宜蘭縣部分區域將在明（18）日上午9時起停水23小時，提醒民眾及早儲水。

新北市、基隆市部分區域停水。圖／翻攝自台灣自來水公司網站

根據台水公告，停水時間為11月18日上午9時至11月19日上午8時，共23小時。

停水範圍則是基隆市中正區中正里、中濱里、中砂里、八斗里、和憲里、平寮里、建國里、新富里、新豐里、正濱里、正砂里、海濱里、真砂里、砂子里、砂灣里、碧砂里、社寮里、長潭里；信義區孝岡里、孝德里、孝忠里、孝深里、孝賢里、東安里、東明里、仁壽里、仁義里、義昭里；新北部分則是貢寮區、雙溪區全區、瑞芳區深澳里、龍山里；宜蘭縣部分則是濱海路七段、石城路、蓬萊街。

新北市、宜蘭縣部分區域停水。圖／翻攝自台灣自來水公司網站

台水也提醒，民眾應提前在停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。此外，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，若建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

