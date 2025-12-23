基隆 東岸商場爭議 大日二審敗訴

基隆東岸商場產權爭議官司，原簽約經營廠商大日開發公司主張營運績效良好，市府卻違反契約沒有優先續約，於是提起民事訴訟請求確認優先定約權存在，台灣高等法院駁回大日開發的請求。圖為台灣高等法院。（本報資料照片）

基隆東岸商場產權爭議官司纏訟多時，原簽約經營廠商「大日開發公司」主張營運績效良好，基隆市政府卻違反契約沒有優先續約，提起民事訴訟請求確認優先定約權存在。台灣高等法院認為基市府審查後通知不予優先續約，沒有違法恣意的情事，法院應尊重市府裁量結果，23日維持一審基市府勝訴判決，駁回大日開發的請求。可上訴。

大日開發主張，民國104年12月31日與基市府簽立「基隆市東岸立體停車場營運移轉案契約」，約定市府將東岸立體停車場、附屬事業商場及其設備設施系統等資產委託大日開發營運，後來大日開發申請優先定約，並於109年12月31日簽約，將委託營運資產略作調整，營運期間自110年1月1日起至112年12月31日止。

大日開發指稱，公司營運績效評分符合良好標準，112年7月28日向市府提出優先定約的申請，不料遭對方以公司提出的資產總檢查書件未包含附屬商場的資產清冊，且未提出資產現況檢查結果，而近3年財務狀況資料，有片面數字但無相關佐證資料，就商場增建的2至4樓建物未完成第一次登記為理由，通知公司申請優先定約審查結果為不通過。

大日開發主張，公司已補正提出資產點交財產清冊，審查優先定約資格時不須納入商場內各商家財務狀況，又將商場增建物辦竣第一次登記並非公司的義務，市府以無關的因素，恣意拒絕公司行使優先定約權，殊屬不當，請求法院確認其對市府請求契約的優先定約權存在，但一審判決敗訴。大日開發不服，提出上訴，高院昨日仍判大日開發敗訴。