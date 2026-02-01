基隆「正妹營養師議員」未登記初選拚連任 民進黨積極了解中

民進黨基隆市議員初選登記截止，美女議員許睿慈領表但未完成登記。（翻攝自許睿慈．許願池臉書）

民進黨基隆市議員黨內初選登記30日下午截止，原本預計提名15席，最後卻只有12席，其中現任中正區「美女議員」許睿慈領表但未登記，黨部對此表示正積極了解中，她本人也尚未出面回應。

許睿慈原本是一名營養師，深耕基隆多年，結合其營養學專業推動長照服務，是基隆市迎養日間照顧中心創立者。2022年被民進黨基隆市黨部徵召參選中正區議員，成功以政壇菜鳥之姿高票當選。

許睿慈曾推出營養食譜寫真書引起網友關注。（翻攝自許睿慈．許願池臉書）

許睿慈選前曾推出營養食譜寫真書，內容除了自介及專業飲食指南，更替基隆觀光行銷，多處中正區觀光景點紛紛入鏡，搭配她本人多張小露性感的清新美照，引起網友關注，被封為「基隆陳紫渝」。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，基隆市議員黨內初選共有12人完成登記，分別為仁愛區鄭文婷（現任）；信義區陳軍佐（現任）、陳宜（現任）；中正區無人登記；中山區施偉政（現任）、吳巧瀅（新人）；安樂區張之豪（現任）、吳驊珈（現任）、劉韋巡（新人）、黃永翔（新人）、徐寅禹（新人）；暖暖區朱書昕（新人）；七堵區曾怡芳（現任）；山地原住民則無人登記。

據了解許睿慈已經領表，30日下午5點截止前卻沒有現身登記，處於失聯狀態。余睿柏表示市黨部表示正在積極了解狀況，之後再跟外界說明。

