基隆 步道溼滑危機 二沙灣砲台整修

俗稱「海門天險」的基隆市二沙灣砲台周邊步道年久失修，不僅步道長滿青苔，木質扶手也腐朽不堪使用，基隆市政府3月起將整修步道，若一切順利可望於明年3月完工。（張志康攝）

基隆市二沙灣砲台俗稱「海門天險」，民國72年名列國定古蹟，但砲台周邊的步道破損、長青苔，木質扶手也已腐朽，引發諸多民怨。基隆市政府向中央爭取預算，斥資2450萬元，將自今年3月起展開第5次修復工程，若工程順利，可望在明年3月完工。

早在113年就傳出市府有意修復二沙灣砲台周邊設施，國民黨籍議員呂美玲、韓世昱等人也都關心市府維修進度。呂美玲指出，中正路通往砲台的步道年久失修，不僅步道長滿青苔，每到下雨天就溼滑不堪，就連一旁的木質扶手都已腐朽損壞，民眾行經常常險象環生。

基隆市文化觀光局日前舉行施工說明會，將自今年3月起展開二沙灣砲台的第5次修復工程。文觀局表示，修復工程工區畫分為3大部分，包括「壽山路入口及其連接步道區域」、「中正路入口及其連接步道區域」及「砲台及海門天險區域」。

其中，壽山路入口及中正路入口原有步道鋪面會拆除與更新，考量基隆的氣候環境，新鋪面將採用花崗岩，比較不易滋長霉菌及青苔，以提升步道耐用性及安全性，步道的扶手也將改為更為堅固、耐用的不鏽鋼材質。

砲台及海門天險區域則將施作局部修復工程，為提升景觀品質，也會整理、修剪全區眺望點植栽，以維持視野的開闊性與美觀度。

文觀局表示，修復工程總經費達2450萬元，其中中央核定補助65％、1592.5萬元，基隆市政府自籌857.5萬元，工期約300天。